24 ноября в 17:00 в Рижском пространстве современного искусства состоится дискуссия «Другая сторона солнца», посвящённая меланхолии и светлой грусти. В рамках мероприятия также пройдёт презентация дневника «Как ты сегодня себя чувствуешь? 365 вопросов для разговора с собой», сообщают организаторы.

Участники дискуссии рассмотрят меланхолию и светлую грусть с точки зрения психологии, философии, искусства, музыки и личного опыта.

Они обсудят, почему люди иногда ищут печаль в музыке, искусстве и воспоминаниях, где заканчивается грусть и начинается меланхолия, а также почему тоска может быть одновременно болезненной и приятной.

Разговор затронет и то, что эти чувства рассказывают об отношениях человека со временем, самим собой и окружающим миром.

365 вопросов самому себе

Во время мероприятия представят дневник «Как ты сегодня себя чувствуешь? 365 вопросов для разговора с собой», созданный как продолжение выставки «Как ты сегодня себя чувствуешь? Эмоциональная грамотность».

Выставка проходила в Большом зале Рижского пространства современного искусства со 2 июля по 13 сентября этого года. Она была посвящена врачу Илзе Айзсилниеце и предлагала посетителям познакомиться со своими эмоциями и научиться лучше понимать их через искусство, науку, медицину и личный опыт.

Кураторами выставки выступили Уна Мейстере и Дайга Рудзате.

В дневнике собраны 365 вопросов, побуждающих обратить внимание на собственные эмоции, мысли, отношения с другими людьми и окружающим миром. Издание дополнено произведениями искусства, понятиями, описывающими эмоции в разных культурах, а также аудио- и видеопрактиками.

Кто примет участие в дискуссии

В обсуждении примут участие профессор Латвийского университета, клинический психолог и психолог здоровья, специалист по когнитивно-поведенческой и диалектико-поведенческой терапии Иева Бите, музыковед Орестс Силабриедис и руководитель фольклорного коллектива Skandinieki Юлги Сталте.

К ним присоединятся философ, психолог и социолог, ассоциированный профессор Рижского университета Страдиня Вентс Силис, художница Криста Виндберга-Аузниеце и руководитель Лаборатории восприятия и когнитивных систем Латвийского университета, профессор Юргис Шкилтерс.

Модератором дискуссии станет Уна Мейстере.

Участие бесплатное, однако необходимо предварительно зарегистрироваться, заполнив анкету.

Мероприятие пройдёт во время выставки современного искусства Греции «Всегда солнце» (Vienmēr saule), организованной в рамках совместного проекта общества Veselīga Latvija, фонда врача Илзе Айзсилниеце и Рижского пространства современного искусства.