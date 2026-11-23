Во вторник во многих районах Латвии временами продолжатся дожди и снег, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным. Облака, приходящие со стороны Рижского залива, местами принесут сильные осадки. В основном они ожидаются в Тукумском и Добельском краях. На отдельных участках дорог будет скользко.

Температура воздуха ночью и днём составит от −1 до +4 градусов. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. На Курземском побережье Рижского залива порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.

В Риге 24 ноября ожидается облачная погода, временами возможны небольшие осадки. При слабом или умеренном северном, северо-восточном ветре температура воздуха ночью и днём будет колебаться от +1 до +4 градусов.