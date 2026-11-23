В 2027 году в Латвии на образовательные, молодежные и спортивные проекты по программе Евросоюза Erasmus+ будет доступно 48,09 миллиона евро. Финансирование предусмотрено для университетов, школ, профессионального образования, молодежных организаций и спортивных объединений. Особое внимание уделят международным обменам, развитию цифровых навыков и использованию искусственного интеллекта в образовании. Уже в январе для потенциальных участников проведут бесплатные информационные мероприятия.

Европейская комиссия объявила конкурс проектов Erasmus+ на 2027 год. На мероприятия, которые будут администрироваться в Латвии, предусмотрено в общей сложности 48,09 миллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве развития образования (VIAA).

Программа охватывает не только привычные студенческие обмены. Финансирование могут получить проекты в сфере школьного, профессионального и высшего образования, обучения взрослых, молодежной работы и массового спорта.

Заявки разрешено подавать как государственным, так и частным организациям, работающим в соответствующих областях. В отдельных молодежных конкурсах участвовать могут и неформальные группы молодых людей.

Кому и сколько денег выделят?

Наибольшая часть финансирования — 40,62 миллиона евро — предназначена для образования и обучения.

Средства распределены по нескольким направлениям:

Высшее образование — около 18,3 миллиона евро, включая 2,12 миллиона на международные обмены с государствами, не участвующими в программе на правах ассоциированных стран.

Профессиональное образование — 11,2 миллиона евро.

Общее школьное образование — 8,2 миллиона евро.

Образование взрослых — около 2,9 миллиона евро.

Эти деньги можно будет использовать для учебной мобильности, международного сотрудничества и совместных образовательных проектов.

Еще 7,25 миллиона евро предусмотрено для молодежной сферы. Финансирование доступно для молодежных обменов, обучения работников молодежных организаций, инициатив по участию молодежи в общественной жизни, инклюзивных проектов DiscoverEU и международных партнерств.

Для массового спорта выделено почти 213 тысяч евро. Средства предназначены прежде всего для международной мобильности тренеров и других специалистов спортивных организаций.

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Особое внимание — школам, учителям и искусственному интеллекту

Одним из приоритетов конкурса 2027 года станет инициатива «Erasmus+ для всех», направленная на повышение доступности образования и развитие необходимых навыков. В частности, школы смогут участвовать в международных партнерствах для совершенствования преподавания базовых предметов и навыков.

Для педагогов предусмотрены возможности профессионального развития, включая обучение работе с детьми с разными образовательными потребностями.

Отдельное направление связано с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Учителя смогут повышать квалификацию в использовании ИИ в учебном процессе, а образовательные учреждения — разрабатывать проекты, направленные на развитие цифровой грамотности и ответственного применения новых технологий.

В сфере профессионального образования финансирование предусмотрено на создание новых центров профессионального мастерства и развитие сотрудничества между ними.

Кто может подать заявку?

Программа Erasmus+ рассчитана на широкий круг организаций. Участвовать в конкурсах могут школы, университеты, учреждения профессионального образования, организации, обучающие взрослых, молодежные объединения, муниципальные структуры и организации массового спорта.

При этом важно различать заявки на финансирование проектов и индивидуальное участие в образовательных обменах.

Например, студент, который хочет поехать учиться в зарубежный университет по Erasmus+, обычно обращается в международный отдел своего вуза. Сам университет участвует в программе и организует отбор студентов. А вот организации, планирующие собственные международные образовательные или молодежные проекты, могут подавать заявки на соответствующие конкурсы.

Для каждого направления действуют отдельные требования, правила финансирования и сроки подачи документов.

В январе объяснят, как получить финансирование

С 11 по 15 января 2027 года Государственное агентство развития образования планирует провести информационную неделю для потенциальных участников Erasmus+.

С 11 по 14 января состоятся онлайн-семинары. На них расскажут о конкурсах в сфере образования, обучения и спорта, приоритетах программы и проектах, финансируемых непосредственно Европейской комиссией.

15 января запланировано очное мероприятие, посвященное молодежным проектам Erasmus+ и программе «Европейский корпус солидарности».

Информация о регистрации будет опубликована на сайтах Государственного агентства развития образования, Агентства международных молодежных программ и Erasmus+ Latvija.

Все условия конкурсов, сроки подачи заявок и необходимые документы доступны на официальном сайте программы — https://erasmusplus.lv.

Великобритания и Швейцария могут присоединиться к программе

В конкурсе 2027 года ожидаются изменения и в географии Erasmus+. Предполагается возвращение Великобритании в программу, а также присоединение Швейцарии при выполнении предусмотренных соглашениями условий. Это может расширить возможности международного сотрудничества для образовательных учреждений и участников обменов. При этом конкретные условия участия этих стран будут зависеть от окончательного оформления соответствующих договоренностей.

Программа также продолжит поддержку украинских учащихся и педагогов как в Украине, так и в государствах, принявших людей, покинувших страну из-за войны.

Среди постоянных приоритетов Erasmus+ останутся инклюзия и многообразие, цифровая трансформация, экологическая устойчивость и участие в демократической жизни.

Что изменится в Латвии с 2027 года?

С 1 января администрирование Erasmus+ в Латвии планируется сосредоточить в одном национальном агентстве — Государственном агентстве развития образования. Оно также перенимает у Агентства международных молодежных программ управление проектами молодежного направления. Предполагается, что это позволит объединить администрирование разных направлений программы в одной структуре.

Общий бюджет конкурса Erasmus+ на 2027 год во всем Евросоюзе составляет 5,36 миллиарда евро. Из этой суммы 4,71 миллиарда евро предусмотрено для образования и обучения, включая мероприятия имени Жана Монне, около 531 миллиона — для молодежной сферы и почти 112 миллионов — для спорта.

Латвийские организации смогут претендовать на финансирование в рамках предусмотренных конкурсов. Однако получение средств не является автоматическим: проекты должны соответствовать условиям программы и пройти установленную процедуру отбора.