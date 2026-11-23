В 2027 году в Латвии на образовательные, молодежные и спортивные проекты по программе Евросоюза Erasmus+ будет доступно 48,09 миллиона евро. Финансирование предусмотрено для университетов, школ, профессионального образования, молодежных организаций и спортивных объединений. Особое внимание уделят международным обменам, развитию цифровых навыков и использованию искусственного интеллекта в образовании. Уже в январе для потенциальных участников проведут бесплатные информационные мероприятия.
Европейская комиссия объявила конкурс проектов Erasmus+ на 2027 год. На мероприятия, которые будут администрироваться в Латвии, предусмотрено в общей сложности 48,09 миллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве развития образования (VIAA).
Программа охватывает не только привычные студенческие обмены. Финансирование могут получить проекты в сфере школьного, профессионального и высшего образования, обучения взрослых, молодежной работы и массового спорта.
Заявки разрешено подавать как государственным, так и частным организациям, работающим в соответствующих областях. В отдельных молодежных конкурсах участвовать могут и неформальные группы молодых людей.
Кому и сколько денег выделят?
Наибольшая часть финансирования — 40,62 миллиона евро — предназначена для образования и обучения.
Средства распределены по нескольким направлениям:
- Высшее образование — около 18,3 миллиона евро, включая 2,12 миллиона на международные обмены с государствами, не участвующими в программе на правах ассоциированных стран.
- Профессиональное образование — 11,2 миллиона евро.
- Общее школьное образование — 8,2 миллиона евро.
- Образование взрослых — около 2,9 миллиона евро.
Эти деньги можно будет использовать для учебной мобильности, международного сотрудничества и совместных образовательных проектов.
Еще 7,25 миллиона евро предусмотрено для молодежной сферы. Финансирование доступно для молодежных обменов, обучения работников молодежных организаций, инициатив по участию молодежи в общественной жизни, инклюзивных проектов DiscoverEU и международных партнерств.
Для массового спорта выделено почти 213 тысяч евро. Средства предназначены прежде всего для международной мобильности тренеров и других специалистов спортивных организаций.
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Особое внимание — школам, учителям и искусственному интеллекту
Одним из приоритетов конкурса 2027 года станет инициатива «Erasmus+ для всех», направленная на повышение доступности образования и развитие необходимых навыков. В частности, школы смогут участвовать в международных партнерствах для совершенствования преподавания базовых предметов и навыков.
Для педагогов предусмотрены возможности профессионального развития, включая обучение работе с детьми с разными образовательными потребностями.
Отдельное направление связано с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Учителя смогут повышать квалификацию в использовании ИИ в учебном процессе, а образовательные учреждения — разрабатывать проекты, направленные на развитие цифровой грамотности и ответственного применения новых технологий.
В сфере профессионального образования финансирование предусмотрено на создание новых центров профессионального мастерства и развитие сотрудничества между ними.
Кто может подать заявку?
Программа Erasmus+ рассчитана на широкий круг организаций. Участвовать в конкурсах могут школы, университеты, учреждения профессионального образования, организации, обучающие взрослых, молодежные объединения, муниципальные структуры и организации массового спорта.
При этом важно различать заявки на финансирование проектов и индивидуальное участие в образовательных обменах.
Например, студент, который хочет поехать учиться в зарубежный университет по Erasmus+, обычно обращается в международный отдел своего вуза. Сам университет участвует в программе и организует отбор студентов. А вот организации, планирующие собственные международные образовательные или молодежные проекты, могут подавать заявки на соответствующие конкурсы.
Для каждого направления действуют отдельные требования, правила финансирования и сроки подачи документов.
В январе объяснят, как получить финансирование
С 11 по 15 января 2027 года Государственное агентство развития образования планирует провести информационную неделю для потенциальных участников Erasmus+.
С 11 по 14 января состоятся онлайн-семинары. На них расскажут о конкурсах в сфере образования, обучения и спорта, приоритетах программы и проектах, финансируемых непосредственно Европейской комиссией.
15 января запланировано очное мероприятие, посвященное молодежным проектам Erasmus+ и программе «Европейский корпус солидарности».
Информация о регистрации будет опубликована на сайтах Государственного агентства развития образования, Агентства международных молодежных программ и Erasmus+ Latvija.
Все условия конкурсов, сроки подачи заявок и необходимые документы доступны на официальном сайте программы — https://erasmusplus.lv.
Великобритания и Швейцария могут присоединиться к программе
В конкурсе 2027 года ожидаются изменения и в географии Erasmus+. Предполагается возвращение Великобритании в программу, а также присоединение Швейцарии при выполнении предусмотренных соглашениями условий. Это может расширить возможности международного сотрудничества для образовательных учреждений и участников обменов. При этом конкретные условия участия этих стран будут зависеть от окончательного оформления соответствующих договоренностей.
Программа также продолжит поддержку украинских учащихся и педагогов как в Украине, так и в государствах, принявших людей, покинувших страну из-за войны.
Среди постоянных приоритетов Erasmus+ останутся инклюзия и многообразие, цифровая трансформация, экологическая устойчивость и участие в демократической жизни.
Что изменится в Латвии с 2027 года?
С 1 января администрирование Erasmus+ в Латвии планируется сосредоточить в одном национальном агентстве — Государственном агентстве развития образования. Оно также перенимает у Агентства международных молодежных программ управление проектами молодежного направления. Предполагается, что это позволит объединить администрирование разных направлений программы в одной структуре.
Общий бюджет конкурса Erasmus+ на 2027 год во всем Евросоюзе составляет 5,36 миллиарда евро. Из этой суммы 4,71 миллиарда евро предусмотрено для образования и обучения, включая мероприятия имени Жана Монне, около 531 миллиона — для молодежной сферы и почти 112 миллионов — для спорта.
Латвийские организации смогут претендовать на финансирование в рамках предусмотренных конкурсов. Однако получение средств не является автоматическим: проекты должны соответствовать условиям программы и пройти установленную процедуру отбора.
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