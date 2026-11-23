Кроме двух больниц ( 1-й и 2-й ) Рижской думе принадлежат еще два важных медицинских учреждения.

Рижский родильный дом — в 2025 году порадовало появлением на свет 3722 малышей. Это больше, чем число родов, поскольку зафиксировано 66 случаев рождения двойни и один случай рождения тройни!

В роддоме, где стабильно появляется на свет более 30% новорождённых Латвии, трудятся 420 работников, из которых 77% непосредственно заняты медицинской деятельностью. Учреждение располагает 213 койко-местами.

Роддом продолжает оставаться местом повышения профессиональной квалификации молодых медиков. Так, в 2024/2025 учебном году здесь подготовлено 28 научных работ.

Разумеется, роды в Латвии оплачиваются государством, но если кто-то из-за рубежа желает специально прибыть к нам, то в роддоме всегда рады. Так, за 26 платных родов у иностранок в 2024 году было получено 29,2 тысячи евро. Получается в среднем по 1123 евро за одни роды. Расценки, как видим, вполне гуманные по сравнению с зарубежными!

110 тысяч пациентов в год

ООО Rīgas veselības centrs (Рижский центр здоровья) — предприятие, объединяющее амбулаторные медицинские учреждения в спальных районах города. К нему относятся поликлиники в Кенгарагсе (детская), Болдерае, Ильгюциемсе, Зиепниеккалнсе, Торнякалнсе и Иманте.

В среднем на каждого из 110 000 уникальных пациентов приходится почти четыре медицинских посещения или манипуляции — всего около 400 000 в год.

Согласно опросам 2025 года, пациенты учреждений RVC вполне удовлетворены обслуживанием, и 96% рекомендовали бы муниципальные поликлиники.

Подавляющее большинство услуг оказывают терапевты и стоматологи, но есть и узкие специалисты — кардиологи, эндокринологи, урологи, ревматологи.

Львиная доля оказанных услуг оплачена из государственного бюджета. Например, в 2024 году соотношение услуг хирурга, профинансированных Национальной службой здоровья и оплаченных самими пациентами, составило 9722 к 581.

Так что сохранение всех перечисленных медицинских учреждений в ведении города — безальтернативное решение.