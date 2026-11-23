«Не мог бы кто-то из должностных лиц Государственного агентства социального страхования (ГАСС) прояснить вопрос, который вызвал в социальных сетях огромный ажиотаж и касается большого числа жителей Латвии?

Так, одна женщина написала, что при вступлении в права наследования уже у нотариуса выяснилось, что в графе, где нужно было указать, что накопления 2-го пенсионного уровня её отца должны быть переданы ей по наследству, не стоит галочка (в связи с чем эти накопления переходят в распоряжение государства).

Однако женщина утверждает, что сама лично ставила эту галочку и указывала себя в качестве наследницы, но галочка мистическим образом исчезла.

Женщина также утверждала, что в ГАСС ей якобы сказали, будто в какой-то момент произошёл сбой системы и галочки действительно у многих пропали, а теперь никто ничего исправить уже не может.

Действительно ли произошло что-то подобное? Нужно ли людям сейчас ещё раз проверить, поставлена ли галочка в нужном месте и указано ли, как надлежит поступить с их накоплениями 2-го пенсионного уровня? И если это необходимо сделать, то как именно — например, нужно ли для этого лично явиться в какой-либо филиал ГАСС? Читательница bb.lv»

Отвечает пресс-секретарь Государственного агентства социального страхования Ивета Дайне:

— Подобные случаи зафиксированы НЕ БЫЛИ — соответственно, комментировать их невозможно.

Если заявление было подано, оно регистрируется в системе ГАСС с выбором, сделанным заявителем. Также ГАСС отправляет человеку уведомление по электронной почте или в виде SMS о том, что заявление получено и зарегистрировано.

Если родственники считают, что такое заявление было подано, но не зарегистрировано, то в этом случае ГАСС проверяет, авторизовался ли заявитель на официальном портале Latvija.gov.lv, а также какую услугу он просматривал и запрашивал.

Иногда случается, что человек открыл заявление, но не отправил его в ГАСС. Поэтому просим всех, кто подаёт любое заявление на портале Latvija.gov.lv, быть внимательными, выполнять все действия до конца и обязательно отправлять заявление. Сразу после отправки его можно там же скачать.

В конкретном случае инспектор на месте провела углублённую проверку и выяснила, что заявление действительно подано не было. Соответственно, утверждение «в ГАСС сказали, будто в какой-то момент произошёл сбой системы и галочки действительно у многих пропали, а теперь никто ничего исправить уже не может» — это ложь. Конкретный инспектор этого не говорила, при этом присутствовали другие сотрудники.

Поэтому мы можем считать публикацию в Facebook сознательной клеветой в адрес Государственного агентства социального страхования.