В воздушном пространстве Латвии продолжают фиксировать сотни случаев нарушения работы спутниковой навигации. Хотя за первые десять месяцев 2026 года количество GPS-помех сократилось почти на 28%, их число по-прежнему остается значительно выше уровня, наблюдавшегося до полномасштабного вторжения России в Украину. Авиационные власти объясняют, насколько опасна такая ситуация для пассажирских самолетов.

С января по октябрь 2026 года в воздушном пространстве Латвии зарегистрировано 848 случаев помех в работе глобальной системы позиционирования GPS. Это на 27,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА в государственном предприятии Latvijas gaisa satiksme (LGS).

Особенно заметное сокращение произошло в октябре. За месяц зафиксировано 53 случая нарушения спутниковой навигации, тогда как в октябре 2025 года их было 113. Таким образом, количество инцидентов уменьшилось более чем вдвое.

Тем не менее проблема остается актуальной: даже при снижении числа помех нарушения GPS-сигнала в латвийском воздушном пространстве регистрируются регулярно.

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Как изменилась ситуация за последние годы?

Данные LGS показывают, насколько существенно выросло количество GPS-помех с 2022 года:

2022 год — 26 случаев;

2023 год — 342 случая;

2024 год — 820 случаев;

2025 год — 1276 случаев;

январь — октябрь 2026 года — 848 случаев.

Таким образом, в 2025 году помехи фиксировали почти в 50 раз чаще, чем в 2022-м. Несмотря на улучшение показателей в нынешнем году, возвращения к прежнему уровню пока не произошло.

В LGS ранее отмечали, что массовые нарушения спутниковой навигации начали регистрироваться одновременно с полномасштабным вторжением России в Украину. Предприятие считает, что эти события, вероятнее всего, связаны между собой.

При этом статистика не содержит отдельной информации о конкретных авиакомпаниях, столкнувшихся с помехами.

Опасно ли это для пассажиров самолетов?

Несмотря на большое количество зарегистрированных инцидентов, Агентство гражданской авиации Латвии (CAA) заверяет, что GPS-помехи не ставят под угрозу безопасность полетов в воздушном пространстве страны.

Как ранее поясняли в ведомстве, нарушения спутниковой навигации могут осложнять обычные рабочие процессы гражданской авиации, однако самолеты не зависят исключительно от GPS.

Для навигации и обеспечения безопасности используются несколько систем, позволяющих продолжать полет даже при возникновении помех спутниковому сигналу. Это относится как к воздушным судам, пересекающим территорию Латвии транзитом, так и к самолетам, выполняющим рейсы в латвийские аэропорты и из них.

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Кто следит за GPS-помехами?

В Латвии информацию о подобных инцидентах собирает и анализирует Агентство гражданской авиации. Каждый выявленный случай также передается в Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) для централизованного учета и анализа.

Latvijas gaisa satiksme, в свою очередь, отвечает за предоставление аэронавигационных услуг пользователям воздушного пространства Латвии.

Снижение числа GPS-помех в 2026 году свидетельствует об улучшении статистики по сравнению с прошлым годом. Однако сотни зарегистрированных случаев показывают, что проблема нарушения спутниковой навигации над Латвией остается нерешенной.