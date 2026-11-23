В Детской клинической университетской больнице Риги 35 медсестер в этом году уже уволились или собираются уйти, назвав причиной зарплату. Подготовка такого же числа специалистов с нуля до необходимого уровня самостоятельной работы обошлась бы более чем в миллион евро. Однако еще серьезнее потеря профессионального опыта, который невозможно быстро восполнить. В масштабах всей Латвии дефицит медсестер приближается к пяти тысячам человек.

Детская клиническая университетская больница (BKUS) столкнулась с уходом медицинских сестер, недовольных уровнем оплаты труда. Согласно предварительной сводке учреждения за 2026 год, 35 медсестер уже прекратили трудовые отношения или заявили о намерении уволиться, указав в качестве причины недостаточную зарплату.

Эти данные в своей авторской статье приводит директор по уходу за пациентами Детской больницы Линда Фриденберга, пишет ЛЕТА. По ее оценке, увольнение даже нескольких десятков опытных специалистов означает для больницы значительно больше, чем необходимость просто заполнить освободившиеся вакансии.

Более миллиона евро — чтобы подготовить замену

Фриденберга подсчитала, во сколько обойдется подготовка 35 новых медсестер с самого начала обучения до уровня самостоятельного специалиста с трех-четырехлетним опытом. По предварительной оценке, для этого потребуется более миллиона евро.

В расчет включены расходы на образование, адаптацию на рабочем месте, наставничество, профессиональное обучение, повышение квалификации и страхование. Учитываются также стипендии, финансируемые за счет Европейского социального фонда и пожертвований. Однако даже такие вложения не позволяют быстро заменить накопленный опыт.

Фриденберга приводит пример ночного дежурства, когда опытная медсестра способна вовремя заметить ухудшение состояния ребенка и помочь менее подготовленной коллеге принять правильное решение. Такие навыки формируются годами, а их утрата непосредственно влияет на устойчивость работы больничных отделений.

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Почему медсестры уходят, если средняя зарплата почти 2000 евро?

Одна из главных проблем, на которую указывает Фриденберга, — разница между гарантированной оплатой одной полной ставки и фактическими доходами, включающими доплаты и дополнительные часы работы.

В 2024 году государственный тариф на оплату труда медсестры предусматривал 1388 евро брутто. Между тем фактическая средняя зарплата медсестер в первом полугодии 2025 года составляла 1955 евро до уплаты налогов. Для сравнения, средняя зарплата в Латвии за полную ставку во втором квартале 2026 года достигала 1886 евро брутто.

Однако сопоставление этих сумм не показывает полной картины. По словам Фриденберги, больницы вынуждены самостоятельно находить дополнительные средства для оплаты труда сверх предусмотренного государственным тарифом. Такая модель не может считаться устойчивой в долгосрочной перспективе.

Кроме того, при обсуждении зарплат необходимо отдельно учитывать гарантированную базовую ставку и доходы, полученные благодаря доплатам, ночным дежурствам или сверхурочной работе.

Именно поэтому руководитель Детской больницы призывает при подготовке бюджета на 2027 год обеспечить конкурентоспособную оплату за одну полную ставку, предусмотрев необходимые средства непосредственно в тарифах государственных медицинских услуг.

Латвии не хватает почти 5000 медсестер

Проблема выходит далеко за пределы Детской больницы. Согласно исследованию Министерства здравоохранения, расчетный дефицит в Латвии составляет 4928 медсестер, или 4898 полных ставок.

Для понимания масштаба Фриденберга приводит международное сравнение. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2025 год, в Латвии на тысячу жителей приходится 4,2 практикующей медсестры. Средний показатель по странам ОЭСР — 9,2.

Таким образом, обеспеченность медсестрами в Латвии более чем вдвое ниже среднего уровня этих стран. При этом количество работающих специалистов постепенно увеличивалось. С 2018 года по октябрь 2023 года оно выросло с 8707 до 9117 человек, то есть на 4,7%.

Однако такого прироста оказалось недостаточно, чтобы устранить накопившийся кадровый дефицит.

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Одна медсестра — сразу для нескольких больниц

Еще одну серьезную проблему создает распространенная практика работы в нескольких медицинских учреждениях одновременно. Согласно историческим данным о занятости, примерно треть латвийских медсестер работала как минимум в двух местах. Для больниц это означает, что один и тот же специалист может фигурировать в графиках разных учреждений.

В обычных условиях такая система помогает закрывать нехватку персонала. Но при чрезвычайной ситуации сразу несколько больниц могут рассчитывать на одного и того же работника.

Фриденберга предлагает ввести единый учет рабочего времени медсестер как минимум в учреждениях, финансируемых Национальной службой здравоохранения. Кроме того, она выступает за постепенный отказ от 24-часовых дежурств при непосредственном уходе за пациентами. В больницах более высокого уровня первым шагом мог бы стать переход на 12-часовые смены.

Однако само по себе сокращение продолжительности дежурств проблему не решит. Если медсестра ради необходимого заработка после одной смены отправится работать в другую больницу, риск переутомления сохранится. Поэтому изменения графиков необходимо сочетать с обеспечением достаточной зарплаты и количества персонала.

На одну медсестру может приходиться более десяти пациентов

Недостаток работников влияет и на организацию ухода за больными. По словам Фриденберги, в ночное время одна медсестра либо медсестра вместе с помощником иногда отвечает за десять и более пациентов. Если помощь одновременно понадобится нескольким детям, возникает риск задержки необходимых процедур или пропуска отдельных действий по уходу.

Для снижения подобных рисков предлагается установить безопасные нормативы количества пациентов на одну медсестру с учетом тяжести состояния больных и необходимого объема помощи. Также необходимо создать единый порядок оценки потребностей пациентов и привлечения дополнительного персонала при повышенной нагрузке.

Отдельное предложение касается молодых специалистов. В течение первого года работы за каждой начинающей медсестрой должен быть закреплен оплачиваемый наставник, которому выделено специальное рабочее время для обучения коллеги.

Новых выпускников пока недостаточно

В 2025 году квалификацию медсестры общего ухода в Латвии получили 289 выпускников. С 2023 года государство дополнительно финансирует 296 учебных мест по сестринскому делу. Первые результаты этих вложений можно будет оценить в 2027 году.

При этом Фриденберга предлагает следить не только за числом выпускников, но и за тем, сколько из них остается работать по профессии спустя год и пять лет после получения квалификации.

Еще одна задача — определить полномочия и порядок оплаты труда медсестер с расширенными компетенциями, первые из которых должны завершить обучение летом 2027 года. По прогнозной модели Министерства здравоохранения, к 2038 году общий дефицит медицинских работников в Латвии может достичь 10 124 человек, или 9866 ставок.

Одновременно ожидается увеличение нагрузки на Детскую больницу. Согласно одному из сценариев учреждения, к 2030 году число пациентов, получающих лечение в течение года, может вырасти примерно со 122 тысяч до более чем 124 тысяч.

При этом уход за детьми с хроническими заболеваниями потребует больше времени и специальных навыков.

У половины латвийских медиков — возможные признаки депрессии

Кадровый дефицит усугубляется проблемами психического здоровья медицинских работников. В исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, охватившем 29 стран и около 90 тысяч респондентов, оценивались условия труда и психологическое состояние врачей и медсестер.

Согласно опубликованному Латвийской ассоциацией медсестер обзору, среди латвийских участников исследования возможные симптомы депрессии выявлялись примерно у половины опрошенных, а признаки тревожности — у 60%.

Это результаты анкетирования, а не данные о клинически подтвержденных диагнозах.

Для Европы в целом доля медицинских работников с симптомами депрессии или тревожности оценивалась примерно в одну треть. Среди основных факторов риска называются высокая нагрузка, ночные и сменные дежурства, насилие на рабочем месте и недостаточная поддержка работников. В то же время около 64% опрошенных медсестер довольны своей работой, а 65% считают ее значимой.

Что предлагают изменить уже в 2027 году?

Фриденберга призывает правительство не откладывать кадровые решения. По ее мнению, при утверждении бюджета на 2027 год необходимо определить конкретных ответственных, обеспечить финансирование и установить сроки выполнения мероприятий.

Среди ключевых задач — повышение гарантированной оплаты труда, учет реальной рабочей нагрузки, безопасные графики дежурств, поддержка начинающих специалистов и защита сотрудников от агрессии.

Кабинет министров уже утвердил Стратегию развития кадровых ресурсов здравоохранения, однако вопрос дополнительного финансирования с 2027 года оставлен на бюджетные переговоры.

Фриденберга предлагает оценивать готовность системы здравоохранения не только по количеству ставок и работников в отчетах, но и по тому, сколько специалистов действительно смогут обеспечить круглосуточный уход.

В конечном счете речь идет не только об условиях труда медицинских сестер, но и о безопасности пациентов — особенно детей, которым требуется постоянное наблюдение и своевременная помощь.