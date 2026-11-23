Внимание зрителей привлекла ошибка в сюжете новостей LTV, в котором были отражены минимальные размеры пенсий по инвалидности. В опубликованной графике были перепутаны группы инвалидности, тем самым создав ложное представление о том, какую пенсию получают люди с инвалидностью разной степени тяжести.

На неточность в социальной сети “X” обратила внимание одна женщина, выразившая возмущение увиденным. Она пишет: “Эй, правда????? Как можно не знать, что самая тяжёлая — 1-я группа????”

К записи приложен скриншот из материала программы LTV “Panorāma”, на котором видна таблица с минимальными размерами пенсий по инвалидности. В ней указано, что в случае инвалидности 1-й группы пенсия составляет 213 евро, а в случае 3-й группы — 340,80 евро.

На запись отреагировало и Государственное агентство социального страхования (VSAA), указав, что автор ошибочно отображённой таблицы — не агентство.

Согласно опубликованной VSAA информации, с 1 января 2026 года минимальный размер пенсии по инвалидности для людей с инвалидностью 1-й группы составляет 340,80 евро в месяц, в случае инвалидности 2-й группы — 298,20 евро, а в случае 3-й группы — 213 евро. Для людей, которым инвалидность установлена с детства, суммы составляют соответственно 408, 357 и 255 евро.