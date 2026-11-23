В Латвии люди, которые не могут самостоятельно передвигаться, после выписки из больниц порой оказываются фактически предоставлены сами себе. Среди пострадавших — пожилые люди, пациенты с инвалидностью и деменцией, а также матери с маленькими детьми. Проблема известна государственным учреждениям не менее десяти лет, однако до сих пор не определено, кто должен отвечать за безопасное возвращение таких пациентов домой.

Как выяснила программа TV3 Nekā personīga, за эти годы происходили и трагические случаи.

После инсульта — 50 километров до дома без обуви и верхней одежды

Зигфрида и Гиртс Озолини много лет служили в Национальных вооруженных силах и Земессардзе. Сейчас супруги на пенсии и живут в окрестностях Нереты. В январе Гиртс перенес инсульт. Ему установлена инвалидность второй группы: мужчина передвигается с помощью ходунков, у него также ухудшился слух. Повседневный уход за ним обеспечивает жена.

Несколько недель назад из-за сильной боли в ноге супруги вызвали скорую помощь. Ночью медики доставили Гиртса в Екабпилсскую региональную больницу, расположенную примерно в 50 километрах от дома.

«Скорая забрала меня в пижаме. В чем я ночью лежал в постели, в том и был — в пижаме, только носки на ногах были», — вспоминает мужчина.

Утром Зигфрида приехала в больницу, привезла мужу телефон, но увидеться с ним не смогла. Медики пообещали связаться с ней при необходимости, и женщина отправилась домой на автобусе. Позднее выяснилось, что Гиртса решили выписать.

«Потом выяснилось, что у меня в сумке были вот эти брюки, а куртки даже не было, и мне сказали идти домой», — рассказал пенсионер.

В больнице поинтересовались, может ли кто-нибудь забрать его на автомобиле. Но такой возможности у семьи не оказалось. Мужчина, которому трудно передвигаться даже с ходунками, не представлял, как преодолеть десятки километров в домашних тапочках, без верхней одежды. По его словам, медсестры разрешили ему полежать в отдельной комнате, пока не найдется выход.

За поездку домой попросили 70 евро

С Гиртсом побеседовал социальный работник больницы, который рассказал о возможности воспользоваться услугами частного перевозчика. Доставка домой стоила бы 70 евро — для пенсионера это оказалась слишком большая сумма. К тому времени, когда Зигфрида узнала о выписке мужа, последний автобус до Екабпилса уже ушел.

Ситуацию спас знакомый семьи, согласившийся приехать на машине и отвезти Гиртса домой практически бесплатно — супругам пришлось оплатить лишь топливо.

«Эту систему обязательно нужно менять. Куда делась человечность? Человечность исчезла», — говорит Зигфрида.

Сам Гиртс считает несправедливым, что возможность безопасно вернуться домой фактически зависит от наличия денег.

«Не все же мы богатые, чтобы просто достать деньги и даже сдачу не брать», — отметил пенсионер.

Люди пропадали, а некоторые замерзали насмерть

Журналисты Nekā personīga установили, что случай семьи Озолиньш далеко не единственный. В начале ноября после выписки из Центра психиатрии и наркологии пропала женщина, которая заблудилась. В прошлом году похожий случай произошел с пациенткой с деменцией, выписанной из Больницы травматологии и ортопедии. Несколько лет назад беременная женщина с маленьким ребенком ночью осталась возле Детской клинической университетской больницы, не имея возможности добраться до дома в Сигулде.

Известны и трагические случаи: по данным передачи, как минимум четыре человека в разные годы замерзли насмерть после выписки из медицинских учреждений.

Еще в 2016 году на портале общественных инициатив Manabalss.lv начали собирать подписи с требованием решить проблему. Однако спустя десять лет единый порядок помощи таким пациентам так и не появился.

Больницы не знают, где заканчивается их ответственность

Главный врач Екабпилсской региональной больницы Илзе Быкова утверждает, что медики стараются учитывать обстоятельства пациентов. По ее словам, в темное время суток сотрудники спрашивают, сможет ли человек самостоятельно добраться домой. В больнице также предусмотрены десять коек для наблюдения, где пациента при необходимости можно оставить до утра. Однако руководитель медицинского учреждения считает, что без четкого государственного регулирования проблема останется нерешенной.

«Если бы у нас было четкое регулирование, мы могли бы действовать в соответствии с этим нормативным актом. Но всегда ли больница должна брать на себя функции социальной службы и до какой степени?» — задается вопросом Быкова.

В крупных больницах придерживаются схожей позиции: лечение относится к их обязанностям, а организация доставки домой — скорее к сфере социальных услуг. При этом масштабы проблемы значительны. В Клиническую университетскую больницу имени Паула Страдиня каждую неделю поступают несколько десятков пациентов, которым после лечения необходима помощь с возвращением домой. Некоторые не способны передвигаться самостоятельно, а родственники отказываются их забирать.

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Самоуправления помогают, но не в экстренных случаях

В отдельных больницах к решению таких ситуаций привлекают социальных работников самоуправлений. Однако муниципальные службы обычно работают по установленному графику и не всегда доступны по вечерам и выходным.

Кроме того, помощь с транспортировкой зачастую необходимо заказывать заранее. Например, в Айзкраукльском крае, где живет Гиртс, рассмотрение соответствующего заявления может занять до десяти дней.

Советник Латвийского союза самоуправлений Илзе Рудзите считает, что больницам следует лучше планировать выписку пациентов. В частности, по возможности организовывать ее в рабочее время и заранее предупреждать социальные службы. По ее словам, проблематичны ситуации, когда медицинское учреждение звонит самоуправлению в пятницу в 16:30 и сообщает, что нужно срочно забрать пациента.

Десять лет обсуждений — и ни одного общего решения

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валюлиене признает, что главным препятствием остается распределение ответственности и финансирования. Необходимо определить, кто должен оплачивать транспортировку пациента домой, а кто — его временное размещение, если уехать сразу невозможно. По словам Валюлиене, в обсуждении должны участвовать Министерство здравоохранения, самоуправления и, вероятно, Министерство благосостояния.

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До сих пор предметные переговоры велись главным образом с Департаментом благосостояния Рижской думы. Столицу планировали использовать как пилотный проект, чтобы затем распространить найденное решение на другие самоуправления. Однако конкретных результатов пока нет.

Новый министр здравоохранения о проблеме не слышал

В декларации нового правительства Андриса Кулбергса предусмотрен пересмотр функций ведомств здравоохранения и благосостояния для улучшения взаимодействия медицинских и социальных служб. Однако новый министр здравоохранения Нормунд Станевич признался журналистам, что прежде не сталкивался с этой проблемой.

Это примечательно, поскольку ранее он два года возглавлял правление Рижской Восточной клинической университетской больницы, а также временный совет больницы Страдиня. На вопрос Nekā personīga, обсуждалась ли проблема во время его работы в больницах, министр ответил отрицательно.

«Я думаю, что это необходимо решать. Думаю, прежде всего мне самому нужно глубже разобраться в этом вопросе», — заявил Станевич.

Министр благосостояния Илзе Индриксоне также признала необходимость системного решения, в том числе финансовой помощи пациентам, которые не могут самостоятельно оплатить дорогу домой.

Переночевать в больнице — не значит добраться домой

Один из вариантов, который рассматривает Министерство здравоохранения, — обеспечение пациентов временным ночлегом в больнице или за ее пределами. Некоторые крупные медицинские учреждения уже предоставляют такую возможность. Однако это решает лишь часть проблемы. Для человека с ограниченной подвижностью утреннее ожидание не заменит специального транспорта. А если до его дома не ходит общественный транспорт, отсутствие денег на перевозку остается препятствием независимо от времени выписки.

История Гиртса Озолиньша показывает, что даже после получения необходимой медицинской помощи пациент может оказаться в ситуации, когда возвращение домой становится отдельным испытанием.

Пока государственные учреждения выясняют, кто должен за это отвечать, выход нередко зависит от помощи знакомых, родственников или доброй воли сотрудников больницы.