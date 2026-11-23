Безработица и жалобы на нехватку работы — актуальная проблема, однако хватает и людей, которые доказывают, что доход можно получать и вне привычного рабочего времени и традиционных рабочих мест, пишет LA.lv.

Платформы доставки “Wolt” и “Bolt Food” также для части местных жителей в Латвии стали возможностью самим планировать свой рабочий график и зарабатывать дополнительные деньги или даже обеспечивать себя этим как основным источником дохода.

Правда, такая работа требует не только времени и физической выносливости, но и умения оценивать заказы, расходы и налоги — короче говоря, самому планировать и проявлять активность.

В социальной сети “Threads” один курьер поделился результатом своей рабочей недели, утверждая, что, совмещая обе платформы и используя как велосипед, так и автомобиль, можно заработать около 1000 евро в неделю.

“Моя неделя в доставках “Wolt” и “Bolt Food” на велосипеде и автомобиле. После завтрашнего дня уже будет заработано более 1000 евро за одну неделю! Побиваются новые личные рекорды,” — пишет в социальной сети “Threads” один курьер.

Он поясняет, что днём работает на велосипеде, а по вечерам пересаживается в автомобиль. Одновременно он использует оба приложения доставки.

“Днём, разъезжая на велосипеде и включая в “Bolt” велорежим, очень часто предлагаются автомобильные заказы на дальние расстояния. А вечером, пересаживаясь в автомобиль и включая авторежим, “Bolt” начинает предлагать много коротких дистанций, то есть велозаказы. Поэтому и получается такой низкий процент принятых заказов. У “Wolt” распределение заказов намного лучше, а у алгоритма “Bolt” логика близка к нулю,” — так объясняется теневая сторона этого занятия.

На вопрос одного читателя, используются ли обе платформы одновременно, курьер ответил: “Конечно, только и исключительно с обоими приложениями одновременно.”

Однако комментаторы обратили внимание и на то, что количество доставок, выполненных на обеих платформах, и заработанные суммы не одинаковы. Автор публикации указал, что на этот раз в одном из приложений был доступен специальный бонус.

“Нет, это исключительный случай. Во втором приложении нужно было выполнить 50 доставок, чтобы получить дополнительный бонус в 200 евро. Без этого бонуса в обычный день за те 60 доставок было бы 266,10 евро,” — пояснил он.

Другая комментаторша напомнила, что доходы курьера ещё не означают столь же большую прибыль, поскольку нужно учитывать налоги самозанятого, топливо и износ автомобиля. На это он ответил, что работает как микропредприятие и большую часть расстояния преодолевает на велосипеде.

“У меня микропредприятие. Ставка налога на микропредприятие при обороте микропредприятия до 40 000 евро составляет 15% в год. С 1 апреля 2027 года это будет уже только 10% в год. Примерно 75% пробега я совершил на велосипеде и 25% — на автомобиле. Да, конечно, немного ушло на топливо, но это копейки по сравнению с заработанным,” — пишет курьер.

Часть комментаторов, впрочем, усомнилась в указанной сумме. Кто-то отметил, что средняя цена доставки в “Bolt” якобы составляет семь евро, и предположил, что большую часть доходов могли составить необычно большие чаевые. Тогда курьер вновь подчеркнул, что в заработанную сумму включён бонус в 200 евро за как минимум 50 выполненных доставок.

В обсуждении прозвучали и ироничные комментарии о том, что, пока местные курьеры активно работают, нелегальным иммигрантам остаётся меньше работы.