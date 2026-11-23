Жителям Адажи не стоит рассчитывать на строительство новой школы в ближайшие пять лет. Несмотря на потребность в дополнительных учебных помещениях, самоуправление не может профинансировать проект из-за ограничений на заимствования и отсутствия внешней поддержки. Пока проблему нехватки мест планируют решать за счет пристройки к действующей средней школе, которая должна быть готова к сентябрю 2028 года.

Строительство новой школы остается одной из важных задач Адажского края, однако в обозримом будущем реализовать этот проект не удастся. Об этом в интервью агентству ЛЕТА заявил председатель краевой думы Гатис Мигланс.

По его словам, развитие Адажской средней школы — один из главных приоритетов самоуправления. При этом возможности местного бюджета не позволяют одновременно построить новое учебное заведение и модернизировать существующую инфраструктуру.

Главным препятствием стали ограничения на муниципальные заимствования. Получить внешнее финансирование или государственную поддержку для строительства новой школы также пока не удалось. В результате власти вынуждены сосредоточиться на более доступном варианте — расширении действующего учебного комплекса.

Дополнительные места появятся в 2028 году

К Адажской средней школе планируют пристроить новый корпус, рассчитанный приблизительно на 300 учеников. Согласно ранее утвержденным планам самоуправления, в пристройке разместятся учебные помещения для десяти классов. Новое здание должно помочь сократить нехватку мест в существующей школе. Завершить строительство планируется к сентябрю 2028 года, чтобы дополнительные помещения можно было использовать с начала учебного года.

Однако расширение не решит всех инфраструктурных проблем. Существующему зданию необходим масштабный ремонт. Как отметил Мигланс, школа заметно устарела: в отдельных помещениях до сих пор сохранилась плитка советских времен. Приведение здания в современное состояние потребует крупных вложений.

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Землю для новой школы уже купили

Несмотря на отсутствие денег на строительство, самоуправление не отказывается от проекта полностью. По словам председателя думы, для будущего учебного заведения уже приобретен земельный участок в районе Подниеки. Место выбрано с учетом плотности населения и перспектив развития территории. Мигланс считает покупку удачным вложением, поскольку стоимость земли продолжает расти.

Впрочем, конкретного решения о том, что именно появится на участке, пока нет. Один из возможных вариантов — строительство спортивного зала. В более отдаленной перспективе здесь могла бы разместиться гимназия. Однако перед принятием решения самоуправлению предстоит оценить доступное финансирование и демографические перспективы, в том числе ожидаемое количество школьников.

Почему пристройка не заменит новую школу?

Проблема школьных помещений в Адажи связана с развитием края и необходимостью обеспечить достаточное количество мест для учеников.

Ранее проведенная по заказу самоуправления оценка потребностей образовательной инфраструктуры показала, что в долгосрочной перспективе краю необходима новая основная школа примерно на 900 мест. Таким образом, пристройка на 300 учеников позволит частично уменьшить существующий дефицит учебных помещений, но не заменит строительство отдельного образовательного учреждения.

При этом будущие инвестиции придется соотносить с изменениями численности детей, чтобы новые здания отвечали реальным потребностям края.

По оценке Мигланса, в ближайшие пять лет новая школа в Адажи, скорее всего, не появится. Пока местным властям предстоит реализовать проект пристройки и найти ресурсы для ремонта действующей школы.