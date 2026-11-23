Утром в понедельник, 23 ноября, гололедица осложнила движение сразу в нескольких регионах Латвии. Скользкими стали не только региональные дороги, но и крупные магистрали, ведущие из Риги. На отдельных трассах сложные условия наблюдаются на всем протяжении. Дорожные службы вывели на уборку и обработку дорог 73 единицы зимней техники.

По информации Latvijas valsts ceļi (LVC), наиболее сложная ситуация сложилась в Курземе, Земгале, Видземе и окрестностях Краславы. Из-за обледенения дорожного покрытия водителям следует учитывать возможное увеличение времени в пути.

Какие шоссе особенно скользкие?

На двух крупных магистралях движение затруднено практически на всем протяжении:

Елгавское шоссе (A8) — на всей протяженности;

Вентспилсское шоссе (A10) — на всей протяженности.

Кроме того, гололедица наблюдается на Рижской окружной дороге (A5) от Саласпилса до Бабите.

На других государственных автодорогах сложные условия зафиксированы на отдельных участках:

Бауское шоссе (A7) — от Риги до Дзимтмисы;

Лиепайское шоссе (A9) — от Риги до Циецере;

Видземское шоссе (A2) — от Виреши до Вецлайцене;

Валмиерское шоссе (A3) — от Сталбе до Валмиеры и от Стренчи до Валки;

Даугавпилсское шоссе (A6) — от Саулкалне до Огре, от Скривери до моста через Айвиексте, а также от Извалды до Патерниеки;

дорога Тинужи — Кокнесе (P80) — от поворота на Скривери до Кокнесе.

Где еще затруднено движение?

Гололедица затронула и региональную дорожную сеть. Особую осторожность следует соблюдать в окрестностях Вентспилса, Талси, Салдуса, Тукумса, Добеле, Елгавы, Бауски, Огре, Айзкраукле, Валмиеры, Валки, Алуксне и Краславы.

Таким образом, сложные условия движения наблюдаются как на дорогах, соединяющих Ригу с другими городами, так и на маршрутах внутри регионов.

Почему дороги могут оставаться скользкими даже после обработки?

Для улучшения ситуации дорожные службы задействовали 73 единицы зимней техники. Опасные участки обрабатывают противоскользящими материалами. Однако в LVC предупреждают, что обработка не гарантирует полного исчезновения гололедицы. При неблагоприятных погодных условиях лед на дорожном покрытии может образоваться повторно.

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Поэтому водителям рекомендуют заранее планировать поездки и предусматривать дополнительное время на дорогу. Необходимо выбирать скорость с учетом состояния покрытия, избегать резких маневров и соблюдать увеличенную дистанцию до других автомобилей.

Актуальную информацию о состоянии государственных автодорог можно проверить на сайте Latvijas valsts ceļi — lvceli.lv.