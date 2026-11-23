Систему здравоохранения Латвии не следует оценивать только по её недостаткам и недостаточному финансированию — даже с имеющимися ресурсами в Латвии создана хорошая система здравоохранения, к тому же в сфере общественного здоровья в последние годы наблюдается развитие. В то же время ещё есть много возможностей улучшить доступность услуг, безопасность пациентов и качество лечения.

«В данном случае главная забота и попечение Ассоциации врачей — о самих врачах, но сами врачи должны говорить перед политиками и всем обществом обо всём, что связано со здоровьем. Кто же ещё это сделает?» — сказал в программе TV24 «Пресс-клуб» президент Латвийской ассоциации врачей Дзинтарс Мозгис.

Он указал, что круг людей, вовлечённых в укрепление здоровья в Латвии, существенно расширился. Выросло целое поколение специалистов по общественному здоровью, которые работают в самоуправлениях и школах, способствуя более здоровому образу жизни и заботясь о просвещении жителей по вопросам здоровья.

«Эта ситуация с каждым днём становится лучше. И спасибо Оттавской хартии, которая была принята 40 лет назад! Тогда это казалось утопией — казалось, что это никогда не сможет работать», — сказал Мозгис.

Он подчеркнул, что здоровье — это не только вопрос врачей и больниц. На него влияют также окружающая среда, климатические изменения, доступная питьевая вода, качество питания и многие другие обстоятельства, формирующие повседневную жизнь людей.

«Там внутри есть и другая история — о климатических вопросах, вопросах нашей планеты, о чистой питьевой воде, которая у нас в Латвии, слава Богу, есть; о хорошем питании и многих других экологических вещах. Мы видим, что они развиваются вперёд», — отметил президент Латвийской ассоциации врачей.

Мозгис также призвал оценивать здравоохранение Латвии соразмерно, учитывая доступное ему финансирование, а не только сравнивать со странами, где на сферу здравоохранения выделяются значительно большие средства.

«Мы можем гордиться, а не в эту неделю патриотов посыпать голову пеплом из-за того, какова наша система здравоохранения. По правде говоря, у нас хорошая система здравоохранения. Учитывая объём финансирования, который у нас есть!» — подчеркнул он.

В то же время это не означает, что системе не нужны улучшения. Напротив — Мозгис считает, что Латвии следует стремиться к лучшему международному опыту, чтобы здравоохранение стало более доступным и больше соответствовало потребностям пациентов.

«Если мы сравниваем себя с худшими примерами, то, конечно, можем быть довольны. Но мы хотим сравнивать себя с лучшими примерами. Поэтому у нас есть путь, по которому мы можем сделать эту систему намного лучше, намного доступнее и намного более соответствующей пациенту», — сказал Мозгис.

Говоря о приоритетах Латвийской ассоциации врачей, он охарактеризовал их тремя основными принципами — единство врачей, компетентность и качество. Важно добиться того, чтобы медики могли объединяться ради общих целей, непрерывно совершенствовали свои знания и стремились к совершенству в профессиональной деятельности.

Третий принцип — качество — тесно связан с безопасностью пациентов и результатами лечения. Цель состоит не только в повышении профессиональной компетентности врачей, но и в достижении лучших результатов лечения и более качественного ухода за пациентами.