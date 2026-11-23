Многие жители Латвии хотели бы, чтобы Служба государственных доходов (СГД) самостоятельно заполняла налоговые декларации, избавив их от лишней бюрократии. Однако для этого налоговой службе необходим доступ к информации, которой она сейчас не располагает.

Генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке объяснила в интервью nra.lv, почему Латвия пока не может внедрить некоторые цифровые решения, уже появившиеся в Эстонии, и какую роль в этом играет доверие граждан к государству.

Почему СГД не может сделать все за налогоплательщика?

По словам Байбы Шмите-Роке, предприниматели нередко задают вопрос, почему СГД не может самостоятельно подготовить декларации, используя имеющуюся у государства информацию. Руководитель службы признает, что это действительно позволило бы упростить жизнь налогоплательщикам. Но есть существенное препятствие — отсутствие необходимых данных.

«Мы были бы рады избавить вас от необходимости подавать все декларации, но для этого нужны данные», — пояснила Шмите-Роке.

В частности, СГД не имеет прямого доступа ко всем операциям по банковским счетам жителей.

Как объяснила глава службы, налоговая администрация получает лишь один обобщенный показатель за год, а не подробную информацию о движении денег. Поэтому возможности СГД автоматически определять все доходы и расходы человека ограничены.

Это не означает, что служба вообще не располагает сведениями о доходах налогоплательщиков. Однако имеющейся информации недостаточно, чтобы полностью исключить необходимость самостоятельного декларирования во всех случаях.

Эстония пошла дальше, но бизнес не спешит делиться данными

В качестве примера более глубокой цифровизации Шмите-Роке привела Эстонию. По ее словам, соседняя страна на протяжении многих лет последовательно инвестировала в цифровые государственные услуги и по отдельным направлениям опережает Латвию.

В октябре в Эстонии запустили инструмент, позволяющий налоговой администрации получать информацию непосредственно из бухгалтерских систем предприятий. Такой подход потенциально сокращает объем отчетности, которую предпринимателям приходится готовить и передавать самостоятельно.

Однако даже в Эстонии внедрение новшества идет непросто. По словам Шмите-Роке, предприниматели относятся к нему настороженно, и пока инструментом пользуются лишь несколько процентов компаний.

Этот пример, считает руководитель СГД, показывает, что одних технологических возможностей недостаточно. Не менее важна готовность бизнеса предоставлять государству более широкий доступ к своим данным.

Почему доверие важнее технологий?

Шмите-Роке признает, что в Латвии сохраняется настороженное отношение к налоговой администрации. Для многих жителей расширение доступа СГД к финансовой информации может вызывать опасения, даже если взамен предлагается более удобное обслуживание. Поэтому, по мнению главы службы, перейти к более автоматизированной системе декларирования невозможно одним решением. Сначала необходимо укрепить доверие между налогоплательщиками и государством.

При этом ответственность лежит и на самой СГД. Шмите-Роке признает, что службе еще предстоит сделать общение с населением более понятным. Сейчас ведомство старается использовать в письмах более дружелюбный тон и объяснять требования нормативных актов простым языком.

Однако, как признает руководитель СГД, это удается не всегда: граждане по-прежнему сталкиваются с ответами, смысл которых трудно понять. Она призывает жителей сообщать о таких случаях и не бояться критиковать службу. По ее словам, обратная связь помогает выявлять недостатки и улучшать обслуживание.

А что насчет опыта Литвы?

В интервью обсуждался и опыт Литвы, где сотрудники налоговой администрации выезжают в регионы и помогают населению заполнять декларации. Однако Шмите-Роке не считает, что Латвии сейчас необходимо перенимать именно эту практику. Она объяснила это тем, что услуги СГД уже доступны в цифровом формате.

Тем, кто не пользуется компьютером или испытывает трудности с электронными сервисами, помощь предоставляют центры обслуживания клиентов. По мнению главы службы, дальнейшее развитие должно быть связано прежде всего с упрощением самих процедур, а не только с расширением возможностей получить консультацию.

Доверие к СГД выросло на 10 процентных пунктов

Несмотря на существующие проблемы, Шмите-Роке отмечает и положительные изменения. Она сослалась на исследование Государственной канцелярии, согласно которому с 2024 по 2025 год уровень доверия жителей к СГД увеличился на 10 процентных пунктов. Для руководства службы это свидетельствует о постепенном изменении отношения общества к налоговой администрации.

Однако до перехода к системе, при которой большинство деклараций можно было бы полностью формировать без участия налогоплательщиков, еще далеко.

Главный вопрос заключается не только в создании соответствующих цифровых инструментов, но и в том, какие данные жители и предприниматели готовы доверить государству. Именно от этого, по словам главы СГД, во многом зависит, насколько простой и автоматизированной станет налоговая отчетность в будущем.