Безобидные на первый взгляд фотографии детей с пляжа, из бассейна или со спортивных занятий могут оказаться в закрытых сообществах педофилов и в даркнете. Латвийский центр безопасного интернета Drossinternets.lv начал информационную кампанию, призывающую родителей задуматься о последствиях публикации снимков и видеозаписей своих детей в социальных сетях.

Как сообщает агентство LETA, кампания под названием «Ребенок — не контент!» (Bērns nav saturs!) стартовала 23 ноября и приурочена к Европейскому дню защиты детей от сексуального насилия.

Семейные фотографии могут попасть в чужие руки

Желание родителей делиться радостными событиями семейной жизни, достижениями и успехами своих детей вполне понятно. Для многих социальные сети давно стали своеобразным цифровым семейным альбомом.

Однако специалисты все чаще предупреждают об опасностях чрезмерного распространения фотографий, видеозаписей и персональных данных несовершеннолетних.

В Центре безопасного интернета подчеркивают, что частная жизнь ребенка не должна превращаться в инструмент привлечения аудитории, получения лайков и одобрения окружающих.

Руководитель Drossinternets.lv Майя Катковска призывает родителей каждый раз задумываться о возможных последствиях, прежде чем нажимать кнопку «Опубликовать».

По ее словам, фотографии детей, которые взрослым кажутся совершенно невинными, могут представлять интерес для людей с сексуальным интересом к несовершеннолетним.

Особенно это касается снимков, сделанных на пляже, в бассейне или во время занятий гимнастикой.

Такие изображения целенаправленно разыскивают и собирают злоумышленники в социальных сетях. Впоследствии фотографии могут распространяться в закрытых педофильских сообществах и попадать в даркнет — скрытую часть интернета.

Родители создают цифровую биографию ребенка без его согласия

Эксперты обращают внимание еще на одну проблему: публикуя фотографии детей, родители фактически формируют их цифровую идентичность задолго до того, как сами дети смогут принимать решения о своей частной жизни.

Снимки и видеозаписи, размещенные сегодня, могут сохраняться в интернете долгие годы, копироваться и распространяться без ведома семьи.

При этом последствия такой публичности могут проявиться значительно позже, когда ребенок вырастет.

Майя Катковска напоминает, что обязанность родителей — защищать своих детей. В цифровую эпоху это означает не только заботу об их физической безопасности, но и защиту личной информации и изображений в интернете.

Какие фотографии лучше не публиковать

В рамках кампании специалисты объяснят, каким образом размещенная родителями информация может угрожать безопасности детей и влиять на формирование у них представлений о личных границах.

Особое внимание будет уделено фотографиям, которые не следует выкладывать в открытый доступ.

Эксперты также расскажут о серьезных юридических последствиях, которые могут наступить при публикации обнаженных изображений несовершеннолетних.

Еще одна тема кампании — масштабы распространения материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми, в Латвии и других странах мира.

Где родители могут получить советы

Видеоролики с разъяснениями специалистов опубликованы на YouTube-канале Drossinternets.lv.

Практические рекомендации о том, как защитить детей в цифровой среде, доступны на официальном сайте Латвийского центра безопасного интернета.

Центр работает с 2006 года. Его деятельность направлена на повышение осведомленности общества о безопасности детей в интернете, профилактику цифровых угроз и предоставление возможности сообщать о выявленных нарушениях.

Главный посыл новой кампании заключается в том, что даже обычная семейная фотография может иметь непредвиденные последствия, а право ребенка на частную жизнь должно быть важнее желания родителей поделиться очередным снимком в социальных сетях.