Новая неделя в Латвии начнется с пасмурной и сырой погоды. В понедельник, 23 ноября, во многих районах страны ожидаются дождь и снег, а из-за температуры около нуля отдельные участки дорог могут стать скользкими.

По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки сохранятся на побережье Курземе, обращенном к Рижскому заливу. В остальных районах страны дождь и снег также будут наблюдаться во многих местах.

Температура воздуха в течение дня составит от 0 до +4 градусов. На большей части территории Латвии ожидается слабый ветер, однако на северном побережье Курземе северный ветер будет усиливаться порывами.

Водителям стоит учитывать возможность образования скользких участков на дорогах, особенно там, где температура будет держаться около нулевой отметки.

В Риге понедельник также пройдет под облачным небом. Временами прогнозируются дождь и мокрый снег. Ветер будет слабым, а воздух прогреется максимум до +4 градусов.

Погодные условия в Латвии сейчас определяет циклон, приносящий облачность и осадки. Одновременно над Скандинавией усиливается область высокого атмосферного давления — антициклон.

Атмосферное давление на территории Латвии составит 999–1004 гектопаскаля на уровне моря.