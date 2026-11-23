Рижанка в социальной сети “Facebook” поделилась неприятным сюрпризом — в её квартире без её ведома задекларировались четыре гражданина Китая, пишет La.lv. Об этом она узнала лишь спустя продолжительное время, хотя с января добросовестно оплачивала все счета Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).

Женщина в своей публикации не скрывает возмущения сложившейся ситуацией. Она указывает, что после этого открытия началась длительная переписка с различными учреждениями в попытке выяснить, кто эти люди, как добиться аннулирования их задекларированного места жительства и вернуть, возможно, переплаченные деньги.

“Без моего ведома в квартире были задекларированы четыре китайца. И я этого не замечала с января, добросовестно оплачивая все счета RNP.

Затем последовал пинг-понг заявлений по бесчисленным учреждениям, чтобы понять, кто они такие, чтобы снять их с регистрации, чтобы попросить управляющего вернуть переплаченные деньги и т. д. И каждый раз — время ожидания, пока рассмотрят и ответят.

В результате — сотни потерянных евро, потому что вывоз мусора на каждого человека обходится почти в 10 евро в месяц.”

Как действовать, если в собственности задекларировались посторонние лица?

Чтобы выяснить, как в таких ситуациях должны действовать владельцы недвижимости и какие решения предусмотрены на будущее, обратились в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

В управлении поясняют, что в случае, если в собственности без законного основания задекларировались посторонние лица, собственнику следует обратиться в соответствующее самоуправление, на территории которого находится недвижимость. В самоуправление необходимо подать заявление с просьбой аннулировать факт декларирования места жительства этих лиц.

PMLP указывает, что декларироваться по конкретному месту жительства можно только в том случае, если у человека есть законное основание там проживать, например право собственности или договор аренды. За незаконное декларирование по месту жительства другого лица предусмотрена административная ответственность — штраф может достигать 350 евро.

В дальнейшем собственников будут информировать о новых задекларированных лицах

PMLP ранее также информировало о планируемых улучшениях порядка декларирования места жительства, цель которых — предотвратить подобные ситуации.

Одно из важнейших нововведений предусматривает, что собственники недвижимости, у которых активирован официальный электронный адрес и чья собственность зарегистрирована в Земельной книге, будут получать немедленное уведомление о каждом новом лице, задекларировавшем место жительства в их собственности.

Также предусмотрены дополнительные проверки для лиц, которые ранее предоставляли ложные сведения. Если будет установлено недобросовестное поведение, таким лицам в дальнейшем могут запретить декларировать место жительства в электронном виде. В таком случае нужно будет обратиться в самоуправление лично и доказать законное основание для декларируемого места жительства.

Отвечая на вопрос, почему в настоящее время собственник не должен подтверждать декларирование каждого лица в своей собственности, PMLP поясняет, что система основана на принципе правового доверия — предполагается, что жители соблюдают закон и действуют добросовестно. В управлении указывают, что число случаев недобросовестного декларирования сравнительно невелико.