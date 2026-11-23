В пятницу, 27 ноября, на Домской площади в Риге откроется традиционная Рождественская ярмарка Старого города. Посетителей ждут праздничные угощения, изделия латвийских ремесленников, концерты, развлечения для детей и атмосфера приближающегося Рождества.

Сто торговых мест и главная рождественская елка

На протяжении пяти с лишним недель Домская площадь превратится в праздничное место встреч для рижан и гостей столицы.

В этом году на ярмарке будут работать 100 торговых мест, где можно будет приобрести подарки, украшения и традиционные латвийские продукты.

Посетителям предложат деревянные изделия и игрушки, вязаные вещи, украшения, свечи, изделия из кожи, плетеные корзины и другие работы местных мастеров.

Не обойдется и без рождественских лакомств: имбирного печенья, меда, традиционных латвийских блюд и разнообразных праздничных напитков.

Как и в предыдущие годы, на Домской площади будет сиять праздничная елка.

Торжественное открытие — 29 ноября

Хотя торговля начнется уже в пятницу, официальное открытие Рождественской ярмарки состоится в воскресенье, 29 ноября.

В 17:00 праздничную программу откроет концерт Маркуса Ривы и Талсинского белого хора.

В 19:00 на сцену выйдет оркестр Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

В последующие выходные на Домской площади будут выступать хоры, фольклорные коллективы, детские вокальные ансамбли и другие артисты.

Дед Мороз, гномы, карусель и пони

Для маленьких посетителей организаторы подготовили отдельную развлекательную программу.

По выходным и праздничным дням дети смогут встретиться с Дедом Морозом и рождественскими гномами, принять участие в творческих мастерских, покататься на карусели и пони.

Таким образом, ярмарка станет не только местом для покупки подарков, но и площадкой для семейного отдыха.

Гостей ждут со всего мира

Владелец Рождественской ярмарки Старой Риги Андрис Крейслерс напоминает, что ежегодно мероприятие посещают не только жители столицы и других регионов Латвии, но и иностранные туристы.

В прошлом году на ярмарку приезжали гости более чем из 50 стран.

Международная рекламная кампания Рижской рождественской ярмарки и зимнего туристического сезона стартовала еще в сентябре. Она охватывает Эстонию, Литву, Финляндию, Польшу, Великобританию, Испанию и Италию.

Продвижение ведется как в традиционных, так и в цифровых СМИ.

Кроме того, до 24 ноября за Рождественскую ярмарку Старой Риги можно проголосовать в рейтинге European Best Destinations.

Время работы Рождественской ярмарки

В обычные дни ярмарка будет работать по следующему расписанию:

Понедельник — четверг: с 11:00 до 21:00.

Пятница: с 11:00 до 23:00, ремесленники и домашние производители — до 21:00.

Суббота: с 10:00 до 23:00, ремесленники и домашние производители — до 21:00.

Воскресенье: с 10:00 до 21:00.

Особый график в праздничные дни

В рождественские и новогодние праздники расписание изменится.

24 декабря: с 11:00 до 20:00.

25 декабря: с 11:00 до 23:00, ремесленники и домашние производители — до 21:00.

26 декабря: с 10:00 до 23:00, ремесленники и домашние производители — до 21:00.

31 декабря: с 11:00 до 02:00 ночи 1 января. Ремесленники и домашние производители завершат работу в полночь.

1 января: с 12:00 до 23:00, ремесленники и домашние производители — до 21:00.

3 января: с 10:00 до 18:00.

Последним днем работы Рождественской ярмарки станет воскресенье, 3 января 2027 года.