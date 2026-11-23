В пятницу, 27 ноября, на Домской площади в Риге откроется традиционная Рождественская ярмарка Старого города. Посетителей ждут праздничные угощения, изделия латвийских ремесленников, концерты, развлечения для детей и атмосфера приближающегося Рождества.
Сто торговых мест и главная рождественская елка
На протяжении пяти с лишним недель Домская площадь превратится в праздничное место встреч для рижан и гостей столицы.
В этом году на ярмарке будут работать 100 торговых мест, где можно будет приобрести подарки, украшения и традиционные латвийские продукты.
Посетителям предложат деревянные изделия и игрушки, вязаные вещи, украшения, свечи, изделия из кожи, плетеные корзины и другие работы местных мастеров.
Не обойдется и без рождественских лакомств: имбирного печенья, меда, традиционных латвийских блюд и разнообразных праздничных напитков.
Как и в предыдущие годы, на Домской площади будет сиять праздничная елка.
Торжественное открытие — 29 ноября
Хотя торговля начнется уже в пятницу, официальное открытие Рождественской ярмарки состоится в воскресенье, 29 ноября.
В 17:00 праздничную программу откроет концерт Маркуса Ривы и Талсинского белого хора.
В 19:00 на сцену выйдет оркестр Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.
В последующие выходные на Домской площади будут выступать хоры, фольклорные коллективы, детские вокальные ансамбли и другие артисты.
Дед Мороз, гномы, карусель и пони
Для маленьких посетителей организаторы подготовили отдельную развлекательную программу.
По выходным и праздничным дням дети смогут встретиться с Дедом Морозом и рождественскими гномами, принять участие в творческих мастерских, покататься на карусели и пони.
Таким образом, ярмарка станет не только местом для покупки подарков, но и площадкой для семейного отдыха.
Гостей ждут со всего мира
Владелец Рождественской ярмарки Старой Риги Андрис Крейслерс напоминает, что ежегодно мероприятие посещают не только жители столицы и других регионов Латвии, но и иностранные туристы.
В прошлом году на ярмарку приезжали гости более чем из 50 стран.
Международная рекламная кампания Рижской рождественской ярмарки и зимнего туристического сезона стартовала еще в сентябре. Она охватывает Эстонию, Литву, Финляндию, Польшу, Великобританию, Испанию и Италию.
Продвижение ведется как в традиционных, так и в цифровых СМИ.
Кроме того, до 24 ноября за Рождественскую ярмарку Старой Риги можно проголосовать в рейтинге European Best Destinations.
Время работы Рождественской ярмарки
В обычные дни ярмарка будет работать по следующему расписанию:
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Понедельник — четверг: с 11:00 до 21:00.
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Пятница: с 11:00 до 23:00, ремесленники и домашние производители — до 21:00.
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Суббота: с 10:00 до 23:00, ремесленники и домашние производители — до 21:00.
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Воскресенье: с 10:00 до 21:00.
Особый график в праздничные дни
В рождественские и новогодние праздники расписание изменится.
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24 декабря: с 11:00 до 20:00.
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25 декабря: с 11:00 до 23:00, ремесленники и домашние производители — до 21:00.
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26 декабря: с 10:00 до 23:00, ремесленники и домашние производители — до 21:00.
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31 декабря: с 11:00 до 02:00 ночи 1 января. Ремесленники и домашние производители завершат работу в полночь.
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1 января: с 12:00 до 23:00, ремесленники и домашние производители — до 21:00.
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3 января: с 10:00 до 18:00.
Последним днем работы Рождественской ярмарки станет воскресенье, 3 января 2027 года.
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