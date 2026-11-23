В Латвии готовятся изменить порядок работы Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Вызовы скорой помощи планируется разделить на три категории в зависимости от тяжести состояния пациента. Для каждой из них будут установлены отдельные нормативы времени реагирования.

Эту инициативу 23 ноября обсудили министр здравоохранения Нормунд Станевич и руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, сообщает Министерство здравоохранения.

К кому скорая должна приезжать быстрее

Как сообщил руководитель отдела коммуникации Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс, в ближайшее время правительство планирует рассмотреть проект поправок к правилам Кабинета министров, регулирующим оказание неотложной медицинской помощи.

Главное нововведение — распределение вызовов по трем уровням приоритетности в зависимости от тяжести состояния пациента.

Для каждой категории предполагается установить собственные показатели времени реагирования бригад.

Таким образом, порядок направления скорой помощи будет более четко зависеть от того, насколько серьезна угроза здоровью человека.

При этом конкретные критерии распределения вызовов по категориям и нормативы прибытия бригад в сообщении министерства пока не приводятся.

Больницы обяжут быстрее принимать пациентов

Еще одно важное изменение касается взаимодействия скорой помощи с больницами.

Планируется установить определенное время, в течение которого медицинское учреждение должно принять пациента, доставленного бригадой NMPD.

Сейчас одной из проблем остается время, которое сотрудники скорой помощи вынуждены проводить в больницах, ожидая передачи пациента медицинскому персоналу.

Новые правила должны сократить такие задержки и позволить бригадам быстрее возвращаться к выполнению следующих вызовов.

Изменения затронут и перевозку пациентов между медицинскими учреждениями.

Предполагается, что больницы будут обязаны подготовить пациента к транспортировке еще до прибытия бригады скорой помощи.

Это позволит уменьшить время вынужденного простоя автомобилей и медицинского персонала, а также повысить оперативность всей службы.

Машины скорой помощи нуждаются в обновлении

Во время встречи с министром руководитель NMPD Лиене Ципуле обратила особое внимание на необходимость обновления автомобильного парка службы.

По ее словам, это один из приоритетных вопросов, от решения которого зависит возможность непрерывно и качественно оказывать экстренную медицинскую помощь жителям всех регионов Латвии.

Стороны также обсудили доступность скорой помощи, эффективность реагирования на вызовы, мотивацию сотрудников, техническое оснащение и дальнейшие направления развития службы.

Отдельной темой стало влияние сокращения бюджетных расходов на работу NMPD.

Речь идет о последствиях пересмотра государственных расходов, начатого предыдущим правительством в 2025 году, а также о мерах по повышению эффективности использования средств в государственном секторе.

Министр обещает равную доступность помощи

Нормунд Станевич подчеркнул, что главным приоритетом остается своевременная и одинаково доступная неотложная медицинская помощь для всех жителей Латвии.

Министр высоко оценил самоотверженную работу сотрудников NMPD, которым приходится выполнять свои обязанности в условиях высокой нагрузки.

Он также выразил уверенность, что решения руководства службы, связанные с оптимизацией работы и планированием ресурсов, принимаются после тщательной оценки и основываются на объективных данных.

Министерство здравоохранения намерено продолжать сотрудничество с NMPD при планировании развития службы и необходимых финансовых и технических ресурсов.

Цель заключается в том, чтобы жители Латвии могли своевременно получать экстренную медицинскую помощь независимо от места проживания.

Какие еще перемены готовят в здравоохранении

В первые дни после вступления в должность Нормунд Станевич встретился также с сотрудниками Министерства здравоохранения и руководителями подведомственных учреждений.

На встречах обсуждались основные направления дальнейшей работы, принципы сотрудничества и общие задачи отрасли.

Министр подчеркнул, что развитие системы здравоохранения должно основываться на целях, закрепленных в декларации правительства.

Основное внимание предполагается уделять решениям, которые улучшат доступность медицинской помощи, ее качество и опыт пациентов при обращении за медицинскими услугами.

«Наша общая цель — система здравоохранения, в которой потребности пациента находятся в центре принимаемых решений», — отметил Станевич.

По его словам, для достижения этой цели необходимы тесное сотрудничество, взаимное доверие, профессиональное обсуждение проблем и четкое распределение ответственности.

«Для меня важно, чтобы наша работа основывалась на фактах, открытости и уважении к профессиональной компетенции каждого», — заявил министр.

Очереди к врачам, больницы и цены на лекарства

Согласно декларации правительства Андриса Кулбергса («Объединенный список»), в здравоохранении запланированы масштабные преобразования.

Одним из ключевых направлений станет полная реформа системы квот на медицинские услуги.

Предполагается ввести единую систему записи пациентов и сократить время ожидания приема у специалистов и проведения обследований.

Правительство также намерено пересмотреть сеть больниц, чтобы обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь.

Еще одно запланированное изменение — преобразование Национальной службы здравоохранения в Национальный фонд страхования здоровья и ухода.

Новая структура должна стать единым закупщиком медицинских услуг и услуг по уходу, финансируемых государством.

В числе других приоритетов — укрепление первичной медицинской помощи и профилактики заболеваний.

Правительство также намерено стимулировать конкуренцию на фармацевтическом рынке, чтобы добиться снижения цен на лекарства.

Особое внимание — детям и хроническим больным

Отдельные изменения предусмотрены в системе медицинской помощи детям.

Планируется создать интегрированную систему здравоохранения, которая обеспечит доступность необходимых медицинских услуг для несовершеннолетних.

При этом правительство намерено отменять квоты на такие услуги с учетом возможностей государственного бюджета.

Еще одним направлением станет расширение доступности помощи в области психического здоровья.

Особое внимание предполагается уделить детям, молодежи и пожилым людям.

Кроме того, правительство планирует усовершенствовать порядок формирования запасов критически важных лекарств и их поставок.

Предусматривается также расширение доступности медикаментов и совершенствование системы компенсации стоимости лекарств для пациентов с хроническими и редкими заболеваниями.

Таким образом, изменение порядка реагирования скорой помощи станет одной из составляющих более широкой реформы здравоохранения. Однако новые правила распределения вызовов по трем категориям еще должны пройти рассмотрение в правительстве.