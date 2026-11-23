С 23 по 30 ноября в Латвии проходит Европейская неделя тестирования, в рамках которой жители могут бесплатно, анонимно и конфиденциально пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C.

Проверки организованы в различных городах страны, в том числе в Риге, Даугавпилсе, Юрмале, Лиепае и Елгаве.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в некоторых пунктах достаточно одного прокола пальца, чтобы одновременно провериться на все четыре инфекции. Результат можно получить примерно через 15 минут.

Для прохождения тестирования не требуются направление врача, специальная подготовка или документ, удостоверяющий личность.

В Латвии уровень заболеваемости ВИЧ остается высоким

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2024 году число новых выявленных случаев ВИЧ на 100 тысяч жителей Латвии было почти вдвое выше среднего показателя по странам Европейского союза и Европейской экономической зоны.

Специалисты предупреждают, что многие люди могут годами жить с ВИЧ, даже не подозревая об инфекции. Вирус способен длительное время находиться в организме, не вызывая заметных симптомов.

Поэтому единственный надежный способ узнать свой ВИЧ-статус — пройти тестирование.

Директор ЦПКЗ Элина Диминя подчеркивает, что проверка на ВИЧ должна стать такой же привычной частью заботы о здоровье, как и другие профилактические обследования.

По ее словам, не нужно ждать появления симптомов или особого повода для обращения к специалистам. Чем раньше выявлена инфекция, тем быстрее можно начать лечение.

В Латвии терапия ВИЧ оплачивается государством. Современные препараты позволяют контролировать инфекцию, поддерживать хорошее качество жизни и при регулярном лечении снижать вирусную нагрузку до неопределяемого уровня. При устойчиво неопределяемой вирусной нагрузке ВИЧ не передается половым путем.

Положительный экспресс-тест еще не означает окончательного диагноза

В ЦПКЗ напоминают, что ВИЧ может затронуть любого человека независимо от возраста, пола и образа жизни.

Однако страх перед результатом, общественные предрассудки и ошибочное представление о том, что инфекция касается исключительно определенных групп населения, по-прежнему мешают людям своевременно обращаться за обследованием.

В пунктах профилактики ВИЧ можно не только сдать анализы, но и получить консультацию специалиста до и после тестирования.

Если экспресс-тест окажется положительным, это еще не означает окончательного подтверждения диагноза. Для его установления необходимы дополнительные лабораторные исследования.

Сотрудники профилактических пунктов объяснят, какие действия следует предпринять, и помогут получить необходимую медицинскую помощь.

Почему важно проверяться на гепатит

Своевременное выявление гепатитов B и C также имеет большое значение.

При обнаружении гепатита C пациент может получить эффективное лечение, оплачиваемое государством, которое позволяет избавиться от инфекции.

В случае гепатита B ранняя диагностика дает возможность вовремя начать необходимое лечение и организовать медицинское наблюдение, чтобы снизить риск осложнений.

В каких городах Латвии можно пройти бесплатное тестирование

Экспресс-тесты на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C доступны в профилактических пунктах следующих городов:

Бауска;

Даугавпилс;

Екабпилс;

Елгава;

Юрмала;

Кулдига;

Лиепая;

Лимбажи;

Огре;

Рига;

Тукумс;

Валка;

Валмиера;

Вентспилс.

Кроме того, тестирование проводится в пансионате Zvirgzdu pansija в Лайдзской волости Талсинского края.

Где бесплатно сдать анализы в Риге

В столице проверки доступны по следующим адресам:

ул. Дунтес, 22 — консультационный кабинет ВИЧ/СПИД ЦПКЗ;

общественная организация DIA+LOGS;

ул. Александра Чака, 83/85-1 — пункт Балтийской ассоциации ВИЧ;

ул. Стабу, 19, корпус 2 — пункт Балтийской ассоциации ВИЧ;

ул. Шарлотес, 1B — пункт Латвийского Красного Креста;

ул. Гайзиня, 7 — пункт Латвийского Красного Креста;

ул. Улброкас, 7 — пункт здоровья MFD;

ул. Дзирнаву, 70 — пункт здоровья MFD;

ул. Латгалес, 297 — врачебная практика MFD.

Перед посещением рекомендуется уточнить часы работы конкретного пункта и выяснить, требуется ли предварительная запись.

Что делать, если поблизости нет пункта тестирования

Если в населенном пункте нет специализированного пункта профилактики ВИЧ, пройти обследование можно через семейного врача или непосредственно в лаборатории.

При этом ЦПКЗ обращает внимание, что, в отличие от бесплатных экспресс-тестов в профилактических пунктах, лабораторные анализы в Латвии могут быть платными.

В течение Европейской недели тестирования организуются также дополнительные мероприятия, консультации специалистов и выездные проверки.

Актуальные адреса, расписание и перечень доступных обследований опубликованы на официальном сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

Европейская неделя тестирования проводится с 2013 года. Ее цель — сделать диагностику ВИЧ, вирусных гепатитов и инфекций, передающихся половым путем, более доступной и побудить людей проверять свое здоровье до появления симптомов.