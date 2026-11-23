Ежегодно Инспекция здравоохранения Латвии (ИЗ) получает менее десяти сообщений от жителей о возможных поддельных лекарствах. При этом большинство населения не знает, куда следует обращаться при подозрении на фальсификацию медикаментов.

Об этом сообщили в Латвийской организации по верификации лекарств (ЛОВЛ).

По данным организации, активность населения в выявлении подозрительных препаратов остается сравнительно низкой.

Именно ИЗ является ответственным учреждением, которое необходимо информировать о возможных подделках. Инспекция контролирует оборот лекарственных средств, расследует случаи предполагаемой фальсификации и следит за соблюдением правил распространения медикаментов.

Почти половина жителей готова сообщать о подделках

Согласно опросу, проведенному ЛОВЛ совместно с исследовательским центром SKDS, 49% жителей Латвии заявили, что при подозрении на приобретение поддельных лекарств, скорее всего, сообщили бы об этом ответственным государственным учреждениям.

В то же время 22% респондентов признались, что, вероятнее всего, никуда обращаться не стали бы.

При этом только 27% опрошенных знают, что о подозрительных медикаментах необходимо сообщать именно в ИЗ.

Отвечая на вопрос о том, куда они обратились бы в подобной ситуации, жители могли выбрать несколько вариантов.

Так, 37% сообщили, что проинформировали бы Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП), 36% обратились бы в аптеку, а 31% связались бы с Государственным агентством лекарств.

Немногим более 20% респондентов сообщили бы о подозрениях в Государственную полицию или своему семейному врачу.

Люди знают о рисках, но продолжают покупать лекарства в сомнительных местах

Руководитель Фармацевтического департамента ИЗ Рихардс Бурмистрс отметил, что результаты исследования свидетельствуют об осведомленности жителей о местах и способах распространения нелегальных и поддельных медикаментов.

Однако некоторые люди, несмотря на понимание рисков, продолжают приобретать лекарства вне легальной системы поставок.

Другие недостаточно внимательно относятся к происхождению препаратов и надежности продавцов.

В ЛОВЛ подчеркивают, что любое сообщение о подозрительных лекарствах является ответственным поступком, однако наиболее правильное решение — обратиться непосредственно в ИЗ.

Где безопасно покупать рецептурные лекарства

Специалисты напоминают, что безопасным местом приобретения рецептурных медикаментов являются лицензированные аптеки и медицинские учреждения.

Отпускаемые там рецептурные препараты проверяются через латвийскую систему верификации лекарств.

Эта система позволяет выявлять подозрительную продукцию и предотвращать попадание фальсифицированных медикаментов в легальный оборот.

Аналогичные механизмы проверки действуют по всей Европе и предназначены для защиты пациентов от поддельных лекарственных средств.

Особую осторожность специалисты рекомендуют проявлять при покупке рецептурных препаратов через социальные сети, мессенджеры и интернет-магазины.

В Латвии выявили 66 случаев незаконного распространения лекарств

За первые девять месяцев 2026 года в Латвии было выявлено 66 случаев распространения медикаментов вне легальной системы оборота.

В то же время через систему оповещения Европейского союза за аналогичный период поступили сообщения о 177 случаях фальсификации лекарственных препаратов.

Чаще всего подделывали медикаменты, используемые в дерматологии и косметологии.

Среди распространенных категорий фальсифицированной продукции также оказались препараты для лечения сахарного диабета второго типа и контроля массы тела, а также лекарства, предназначенные для лечения различных онкологических заболеваний.

Что делать, если лекарство вызывает подозрения

ЛОВЛ призывает жителей внимательно оценивать надежность продавцов и происхождение приобретаемых медикаментов.

Если возникли подозрения, что лекарство может быть поддельным, необходимо сообщить об этом в ИЗ. Информация о порядке подачи сообщений размещена на официальном сайте Инспекции здравоохранения.

Исследование ЛОВЛ и SKDS проводилось в начале 2026 года. В онлайн-опросе приняли участие 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

Специалисты напоминают: приобретение рецептурных препаратов у неизвестных продавцов может представлять серьезную опасность для здоровья. Даже если упаковка выглядит убедительно, это не гарантирует подлинность и безопасность лекарства.