Последняя неделя ноября в Латвии принесет заметное похолодание. Если в ближайшие дни еще ожидаются дождь, снег и скользкие дороги, то во второй половине недели осадки практически прекратятся, а ночная температура местами может приблизиться к −10 градусам. Синоптики не исключают, что именно сейчас в стране начнется метеорологическая зима.

С 23 по 29 ноября погода в Латвии будет постепенно меняться под влиянием растущего атмосферного давления. На смену сырой и преимущественно пасмурной погоде придут более сухие, но холодные дни.

По прогнозам синоптиков, первая половина недели еще пройдет под влиянием циклона, расположенного над Россией. Во многих районах сохранится облачность, временами ожидаются дождь и снег.

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на побережье Курземе со стороны Рижского залива. Ветер будет слабым или умеренным, преимущественно северных направлений. Температура воздуха в эти дни в основном останется около нуля и не превысит +4 градусов.

Из-за осадков и колебаний температуры дорожные условия могут быть сложными. В отдельных районах снегопады и гололедица будут приводить к образованию скользких участков, поэтому автомобилистам следует соблюдать осторожность.

Когда придут морозы до −10 градусов?

Ситуация начнет меняться во второй половине недели, когда Латвия окажется под влиянием центральной части антициклона. Атмосферное давление повысится, осадков станет значительно меньше, а ветер ослабеет. В отдельных районах ожидается практически полный штиль. При этом отсутствие плотной облачности будет способствовать более сильному ночному охлаждению воздуха.

На большей части территории Латвии температура по ночам опустится ниже нуля, а местами может приблизиться к −10 градусам. В некоторых районах небольшой мороз сохранится даже днем, несмотря на возможные прояснения.

Таким образом, вторая половина недели обещает быть заметно холоднее первой. При этом сильных снегопадов синоптики не прогнозируют.

Почему может ухудшиться качество воздуха?

С приходом антициклона ожидается не только похолодание, но и ухудшение качества воздуха. При слабом ветре и отсутствии осадков загрязняющие вещества могут дольше задерживаться в нижних слоях атмосферы, особенно в городах и районах с интенсивным движением транспорта.

Кроме того, в холодную погоду может возникать температурная инверсия — ситуация, когда более теплый воздух располагается над холодным и препятствует вертикальному перемешиванию воздушных масс. Это способствует накоплению загрязнений у поверхности земли. Однако насколько заметным окажется ухудшение качества воздуха, будет зависеть от конкретных метеорологических условий.

В Латвии может начаться метеорологическая зима

По оценкам синоптиков, предстоящее похолодание может ознаменовать начало метеорологической зимы. В отличие от календарной зимы, которая начинается 1 декабря, метеорологическая зима определяется по фактической температуре воздуха.

В Латвии ее наступление фиксируется, когда среднесуточная температура воздуха остается ниже нуля не менее пяти дней подряд. При выполнении этого условия началом зимы считается первый день такого периода.

В последние годы сроки ее наступления заметно различались:

в 2025 году — 23 ноября;

в 2024 году — 4 декабря;

в 2023 году — 17 ноября;

в 2022 году — 17 ноября.

Таким образом, нынешнее похолодание может привести к началу метеорологической зимы примерно в те же сроки, что и в прошлом году.

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Какой будет погода в начале декабря?

Согласно расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), похолодание может оказаться продолжительным. Ожидается, что средняя температура воздуха в Латвии не только в последнюю неделю ноября, но и в первые две недели декабря будет на 1–3 градуса ниже климатической нормы.

При этом количество осадков прогнозируется меньше обычного.

Это означает, что начало зимнего сезона может оказаться сравнительно сухим, но холодным. Вместе с тем долгосрочные прогнозы остаются предварительными и могут уточняться по мере приближения соответствующих дат.