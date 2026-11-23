В субботу, 28 ноября, в 17:00 на Ратушной площади Риги состоится торжественное зажжение рождественской елки. Для жителей и гостей столицы подготовили праздничное представление с музыкой, танцами и сказочными персонажами.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Рижское самоуправление, перед зажжением елки зрителям покажут постановку «Стражи зимнего света».

По сюжету четыре хранителя света — Утро, День, Вечер и Ночь — объединят свои силы, чтобы отыскать Свет и помочь ему вернуться в город к Рождеству.

Историю расскажут с помощью современной хореографии, музыки и художественного слова. В представлении примут участие танцевальное объединение LDM5, актер и рассказчик Арис Матесович. Автор музыки — Мартиньш Озолиньш-Озолс.

В завершение сказочного представления мэр Риги Виестурс Клейнбергс вместе со «стражами света» зажжет праздничную елку. После церемонии настроение на площади будет поддерживать DJ Stocka.

Когда откроется рождественский базар на Домской площади

Еще одна праздничная елка появится на Домской площади. Она будет радовать рижан и гостей города уже с пятницы, 27 ноября.

Традиционный рождественский базар в Старой Риге официально откроется в воскресенье, 29 ноября. Он будет работать ежедневно до 3 января 2027 года.

Какие еще мероприятия пройдут в Риге

К Первому адвенту, который в этом году приходится на 29 ноября, в столице подготовлена обширная праздничная программа.

В культурном центре «Ильгюциемс» состоятся шествие гномов и мастер-класс по изготовлению масок. В парке Дворца культуры «Зиемельблазма» пройдет церемония зажжения рождественской елки.

Праздничные концерты запланированы в Рижской лютеранской церкви в Торнякалнсе, церкви Святого Иоанна и культурном центре «Малая гильдия».

Кроме того, в Торнякалнсе, возле Рижской лютеранской церкви, 29 ноября откроется традиционный рождественский сад «12 святых ночей». Посетить его можно будет до 31 декабря.

Вход на все перечисленные праздничные мероприятия бесплатный.