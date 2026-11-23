В Рижском аэропорту начинается практическая реализация масштабного проекта расширения пассажирского терминала стоимостью 98 миллионов евро. Уже в декабре строители займутся подъездными дорогами и парковками, а с середины 2027 года пассажиров ждут более серьезные изменения: существующие эстакады к залу вылета снесут, и подъехать к терминалу можно будет только на уровне первого этажа. Строительство нового здания планируют завершить к лету 2030 года.

Рижский аэропорт приступил к подготовке территории для расширения пассажирского терминала. На строительной площадке уже обустраивают временные здания, административную зону и необходимую инфраструктуру.

Как сообщили агентству ЛЕТА в аэропорту, строительство будет проходить поэтапно, чтобы на протяжении всех работ сохранить возможность обслуживания пассажиров и выполнения авиарейсов. При этом привычная схема подъезда к терминалу в ближайшие годы существенно изменится. Особенно заметными перемены станут для автомобилистов, которые привозят пассажиров в аэропорт или приезжают встречать прибывающих.

Первый этап: новые дороги и парковки

С декабря 2026 года по сентябрь 2027 года подрядчик будет строить новые и приспосабливать существующие подъездные дороги к аэропорту. В рамках этого этапа также планируется обустроить полосы для общественного транспорта и автостоянки.

Подготовка дорожной инфраструктуры необходима, чтобы в дальнейшем перераспределить транспортные потоки и обеспечить доступ к терминалу во время основных строительных работ. Таким образом, первоначально изменения затронут прежде всего территорию перед аэропортом, а не само здание пассажирского терминала.

С середины 2027 года: эстакады снесут, движение перенесут вниз

На втором этапе строительства пассажиров ожидают наиболее существенные изменения в организации подъезда.

С середины 2027 года планируется демонтаж существующих эстакад, по которым автомобили сейчас подъезжают непосредственно к входам в зал вылета на уровне второго этажа. После их сноса весь пассажирский и автомобильный поток возле действующего терминала будет организован на уровне земли — первого этажа.

Это означает, что привычная возможность подъехать на автомобиле прямо к входам второго этажа временно исчезнет. Для пассажиров оборудуют новые подъездные пути, автостоянки и временные входы и выходы в здание терминала.

Особое внимание обещают уделить людям с ограниченной мобильностью. Временные маршруты должны обеспечить доступ к терминалу в том числе пассажирам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими функциональными ограничениями.

Точные схемы движения и расположение временных входов аэропорт обещает публиковать заранее.

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Что построят вместо нынешней части терминала?

Непосредственно строительство нового здания терминала начнется осенью 2027 года. Новая часть аэропорта займет в том числе территорию, на которой сейчас расположена часть краткосрочной автостоянки P1.

Проект предусматривает создание современных помещений для обслуживания пассажиров:

нового просторного зала регистрации;

залов ожидания;

зоны досмотра безопасности;

зала получения багажа;

обновленных подъездных дорог и парковок.

В новом терминале планируется использовать современные технологии досмотра и обслуживания пассажиров, соответствующие европейским требованиям авиационной безопасности.

Общая площадь нового строительства составит около 20 тысяч квадратных метров. Еще 29,5 тысячи квадратных метров займут дороги, тротуары, общественные пространства, благоустроенные и озелененные территорииЗавершить строительство нового здания планируется к лету 2030 года.

Сколько стоит расширение аэропорта?

Стоимость непосредственно строительных работ по расширению терминала оценивается в 98 миллионов евро. При этом общий объем привлеченного аэропортом финансирования достигает 150 миллионов евро. Дополнительные средства предусмотрены в том числе для оснащения нового здания современными технологиями обслуживания пассажиров и системами безопасности.

Финансирование обеспечивают Европейский банк реконструкции и развития, Северный инвестиционный банк и латвийский филиал OP Corporate Bank. Строительство выполняет объединение Rixla, в которое входят латвийские компании LNK Industries и Arčers.

Проект также предусматривает соблюдение требований экологической устойчивости. Для нового здания планируется получить сертификат BREEAM уровня Very Good.

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Почему аэропорт решили расширять?

Рижский аэропорт остается крупнейшим авиационным узлом в странах Балтии, однако его действующая инфраструктура нуждается в модернизации. В 2025 году аэропорт обслужил 7,111 миллиона пассажиров — примерно столько же, сколько годом ранее, но на 9% меньше, чем в допандемийном 2019 году. За год было обслужено 63 155 авиарейсов, а объем обработанных грузов вырос на 7%, достигнув 20 147 тонн.

Несмотря на то что пассажиропоток пока не вернулся к показателям 2019 года, существующий терминал имеет ограничения по площади и возможностям внедрения новых технологий. Расширение должно создать условия для дальнейшего увеличения пассажиропотока и повышения качества обслуживания.

Что нужно учитывать пассажирам?

На протяжении всего строительства Рижский аэропорт намерен продолжать работу в полном объеме. Однако тем, кто отправляется в поездку или приезжает встречать пассажиров, следует учитывать возможные изменения маршрутов подъезда, расположения парковок и входов в терминал.

Особенно важно следить за обновлениями с середины 2027 года, когда начнется демонтаж эстакад. Аэропорт и подрядчик обещают заранее сообщать о предстоящих изменениях в организации движения.

Актуальную информацию о доступе к терминалу, автостоянках и транспортном сообщении можно будет найти на официальном сайте Рижского аэропорта — https://www.riga-airport.com.

Пассажирам, планирующим поездки в период строительства, желательно заранее проверять действующую схему подъезда и предусматривать дополнительное время на дорогу, особенно при поездке на личном автомобиле.