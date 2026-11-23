С этой среды, 25 ноября, рижский трамвай № 11 вновь будет курсировать по полному маршруту между улицей Аусекля и Межапарком. Ограничения, введенные из-за реконструкции путей возле Латвийского национального театра, отменяются. При этом сами строительные работы еще продолжатся, сообщили в Rīgas satiksme.

С 25 ноября пассажиры 11-го трамвайного маршрута в Риге снова смогут ездить по привычному направлению «Улица Аусекля — Межапарк» (Ausekļa iela — Mežaparks) без действовавшего ранее сокращения маршрута.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, трамваи вернутся к расписанию, которое действовало до начала ограничений.

Это означает, что пассажирам, следующим из Межапарка в сторону улицы Аусекля, больше не придется пересаживаться на другой транспорт из-за ремонта возле Национального театра.

Как трамвай № 11 ездит сейчас?

До вторника, 24 ноября, включительно маршрут продолжит работать по временной схеме. Трамваи из Межапарка следуют до остановки «Бульвар Аспазияс» (Aspazijas bulvāris), после чего направляются к временной конечной «Привокзальная площадь» (Stacijas laukums), используя разворотное кольцо на улице Радио.

Такой порядок был введен для уменьшения интенсивности движения трамваев на ремонтируемом участке возле Национального театра.

Что отремонтировали возле Национального театра?

Реконструкция трамвайных путей затронула перекресток возле Латвийского национального театра. В ходе работ строители заменили рельсы и железобетонные плиты дорожного покрытия на участке, где трамвайные пути пересекаются с автомобильным движением.

Предыдущая реконструкция здесь проводилась в 2011 году. За прошедшие годы плиты износились под воздействием интенсивного автомобильного движения. Обновление покрытия необходимо для безопасного проезда как трамваев, так и автомобилей.

Строительство выполнялось поэтапно: сначала на стороне дороги в направлении из центра, затем — в сторону центра.

Во время ремонта трамваи в обоих направлениях попеременно использовали один путь, что позволяло полностью не прекращать движение возле театра.

Ремонт продолжится, но трамваям больше не помешает

В Rīgas satiksme подчеркивают, что завершение ограничений для 11-го маршрута не означает полного окончания реконструкции. Работы возле Национального театра будут продолжаться и после 25 ноября. Однако их дальнейшее проведение уже не потребует сокращать трамвайное сообщение.

Таким образом, с середины недели пассажиры снова смогут пользоваться прямым сообщением между Межапарком и улицей Аусекля.

Актуальное расписание движения доступно на официальном сайте Rīgas satiksme — https://www.rigassatiksme.lv.