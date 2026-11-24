Депутаты Сейма обратились к министру благосостояния Илзе Индриксоне с требованием разъяснить, какой будет минимальная зарплата в Латвии в 2027 году.

Парламентарии хотят выяснить, намерено ли Министерство благосостояния повысить минимальную зарплату до 820 или 835 евро в месяц, а также когда соответствующие поправки будут рассмотрены правительством.

Согласно графику среднесрочного бюджетного планирования, в 2027 году минимальную зарплату предполагалось повысить до 820 евро. Однако расчеты Министерства благосостояния по установленной формуле показывают, что она должна составлять 835 евро.

В конце октября министерство предложило повысить минимальную зарплату на 40 евро — до 820 евро. Причиной стало отсутствие согласия между социальными партнерами в Национальном совете трехстороннего сотрудничества относительно повышения минимальной зарплаты до 835 евро.

В настоящее время минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро в месяц.

В Министерстве благосостояния отмечают, что ее повышение позволит улучшить покупательную способность работников с низкими доходами. Вместе с тем в отдельных отраслях и на малых предприятиях может возрасти финансовая нагрузка, связанная с оплатой труда.

В прошлом году минимальную зарплату или меньше получали в среднем 131 815 работников, или 17,1% всех наемных работников Латвии.