Если в четверг, 26 ноября, Сейм Латвии не одобрит предоставление государственной гарантии в размере 175 миллионов евро национальной авиакомпании airBaltic, перевозчик больше не сможет выполнять рейсы. Об этом после заседания правительства заявил премьер-министр Андрис Кулбергс.

Во вторник Кабинет министров концептуально поддержал предоставление государственной гарантии на сумму до 175 миллионов евро. Это позволит авиакомпании привлечь частное финансирование, обеспечить непрерывность своей деятельности и продолжить процесс реструктуризации.

Можно ли покупать билеты?

По словам Кулбергса, на данный момент пассажиры могут рассчитывать на то, что рождественские рейсы airBaltic из Латвии и обратно состоятся.

Что касается следующего сезона, то все будет зависеть от решения парламента. Если депутаты поддержат предоставление государственной гарантии, пассажиры смогут смело покупать билеты.

«Если в четверг Сейм не поддержит, то ничего не поделаешь. Таково решение Сейма, и airBaltic летать не будет», — заявил глава правительства.

Вместе с тем премьер-министр выразил уверенность, что парламент примет положительное решение.

В среду, 25 ноября, министр сообщения Кришс Липшанс встретится с представителями парламентских фракций, чтобы разъяснить необходимость предоставления государственной гарантии.

Таким образом, уже в четверг станет известно, получит ли национальная авиакомпания необходимую государственную поддержку для продолжения своей деятельности.