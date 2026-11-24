В Даугавпилсе намерены значительно увеличить пособие при рождении ребенка. При этом размер выплаты будет напрямую зависеть от количества детей в семье.

Об этом во вторник сообщил мэр города Андрей Элксниньш, передает LETA.

В настоящее время муниципальное пособие при рождении ребенка составляет 700 евро. С 2027 года предлагается установить следующие размеры выплат:

за первого ребенка — 1000 евро; за второго — 1250 евро; за третьего и каждого последующего — 1500 евро.

Таким образом, для многодетных семей размер пособия может увеличиться более чем вдвое.

По словам Элксниньша, новая система выплат призвана обеспечить дополнительную поддержку именно многодетным семьям.

В 2025 году самоуправление выплатило пособие при рождении ребенка 431 раз. По прогнозам, в этом году его получат семьи примерно 400 новорожденных.

Вопрос о повышении пособий планируется рассмотреть на заседании Даугавпилсской думы в четверг, 26 ноября. Однако пока соответствующий проект решения не включен в повестку дня.

Что будет с другими выплатами?

При формировании бюджета на 2027 год руководство Даугавпилса намерено сохранить социальную поддержку населения, инвестиции в городские микрорайоны и реализацию проектов при финансовой поддержке Евросоюза.

Однако окончательные параметры муниципального бюджета будут зависеть от решений правительства.

Как сообщалось ранее, Латвия начнет 2027 год с временным государственным бюджетом, поскольку утвердить новый бюджет до конца текущего года не успеют.

В Министерстве финансов заверили, что жители продолжат получать пенсии и пособия, а государственные учреждения и самоуправления — необходимое финансирование.

Задержки могут коснуться главным образом новых инициатив, для реализации которых потребуются дополнительные средства.