За год число жителей Латвии, указавших в системе E-veselība своё согласие или отказ от посмертного донорства органов, тканей или тела, увеличилось на 20% и достигло 56 343 человек, сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения (ЛЦЦЗ).

Однако пока этой возможностью воспользовались лишь около 3% населения страны.

Большинство согласны стать донорами органов

К 1 ноября этого года своё согласие или отказ от посмертного донорства органов для трансплантации зарегистрировали 51 783 жителя Латвии. Из них 60% разрешили использовать свои органы после смерти.

Решение о донорстве тканей приняли 49 999 человек, из которых также 60% дали согласие на их дальнейшее использование.

Разрешение или запрет на использование своего тела в учебных, научных и других целях зарегистрировали 32 692 человека. Согласие дала треть из них.

Наиболее активно свою волю выражают женщины — на них приходится 68% всех зарегистрированных заявлений. Чаще всего соответствующее решение принимают жители в возрасте от 30 до 49 лет.

Решение можно изменить в любой момент

Член правления ЛЦЦЗ Юрис Гайкис считает, что рост активности жителей свидетельствует о повышении осведомлённости общества о важности такого решения.

Однако, учитывая, что пока свою волю выразили лишь около 3% населения, он призывает жителей Латвии заблаговременно сделать соответствующую отметку в системе электронного здравоохранения.

По словам Гайкиса, чётко выраженная воля облегчает принятие решений родственниками умершего и помогает обеспечить соблюдение его пожеланий.

Изменить своё решение в системе E-veselība можно в любое время.

Кто может узнать о вашем решении?

В Латвийском центре цифрового здравоохранения подчёркивают, что доступ к информации о согласии или отказе от посмертного донорства строго ограничен и контролируется.

Получить эти сведения могут:

медицинские учреждения, проводящие патологоанатомические исследования (вскрытия);

Латвийский центр трансплантации;

Государственный центр судебно-медицинской экспертизы;

высшие учебные заведения, имеющие специальное разрешение Государственного агентства лекарств на использование органов или тканей в образовательных целях.

При этом ни сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, ни семейные врачи не имеют доступа к данной информации.

Каждый просмотр этих сведений в системе электронного здравоохранения фиксируется. Жители могут в любой момент проверить, обращался ли кто-либо к информации об их решении.