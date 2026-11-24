За год число жителей Латвии, указавших в системе E-veselība своё согласие или отказ от посмертного донорства органов, тканей или тела, увеличилось на 20% и достигло 56 343 человек, сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения (ЛЦЦЗ).
Однако пока этой возможностью воспользовались лишь около 3% населения страны.
Большинство согласны стать донорами органов
К 1 ноября этого года своё согласие или отказ от посмертного донорства органов для трансплантации зарегистрировали 51 783 жителя Латвии. Из них 60% разрешили использовать свои органы после смерти.
Решение о донорстве тканей приняли 49 999 человек, из которых также 60% дали согласие на их дальнейшее использование.
Разрешение или запрет на использование своего тела в учебных, научных и других целях зарегистрировали 32 692 человека. Согласие дала треть из них.
Наиболее активно свою волю выражают женщины — на них приходится 68% всех зарегистрированных заявлений. Чаще всего соответствующее решение принимают жители в возрасте от 30 до 49 лет.
Решение можно изменить в любой момент
Член правления ЛЦЦЗ Юрис Гайкис считает, что рост активности жителей свидетельствует о повышении осведомлённости общества о важности такого решения.
Однако, учитывая, что пока свою волю выразили лишь около 3% населения, он призывает жителей Латвии заблаговременно сделать соответствующую отметку в системе электронного здравоохранения.
По словам Гайкиса, чётко выраженная воля облегчает принятие решений родственниками умершего и помогает обеспечить соблюдение его пожеланий.
Изменить своё решение в системе E-veselība можно в любое время.
Кто может узнать о вашем решении?
В Латвийском центре цифрового здравоохранения подчёркивают, что доступ к информации о согласии или отказе от посмертного донорства строго ограничен и контролируется.
Получить эти сведения могут:
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медицинские учреждения, проводящие патологоанатомические исследования (вскрытия);
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Латвийский центр трансплантации;
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Государственный центр судебно-медицинской экспертизы;
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высшие учебные заведения, имеющие специальное разрешение Государственного агентства лекарств на использование органов или тканей в образовательных целях.
При этом ни сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, ни семейные врачи не имеют доступа к данной информации.
Каждый просмотр этих сведений в системе электронного здравоохранения фиксируется. Жители могут в любой момент проверить, обращался ли кто-либо к информации об их решении.
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