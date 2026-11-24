25 ноября 2026 года чтится память патриарха Александрии Иоанна и ученика Иоанна Златоуста преподобного Нила Постника.

Этот день носил название Иван Снежный, потому что очень часто с него начинался период снегопадов. По этому дню судили о погоде декабря.

О чем вспоминают в Церкви 25 ноября 2026 года

Иоанн. Иоанн родился в VI веке в семье высокородного сановника на Кипре в городе Амафунте (сейчас это Лимасол). Он получил прекрасное образование и вскоре женился. Но, увы, очень рано потерял и жену, и детей. После чего он стал вести жизнь аскета — держал строгий пост, много молился и заботился о бедных. Иоанн даже не был монахом, не являлся церковнослужителем, но народ Александрии за его молитвенную и благочестивую жизнь избрал его патриархом. Император Ираклий утвердил его на этом посту. Став патриархом, Иоанн первым делом посчитал всех нищих в городе и после чего поровну между ними разделил все свое личное имущество. Плюс к тому он ежедневно кормил нищих, раздавал милостыню и принимал всех, кому нужен был совет. Он на личные средства выкупал пленных. За все эти деяния он получил прозвание Милостивый. Когда в 619 году персы вторглись в Египет, Иоанн отправился в Константинополь, чтобы лично просить императора о том, чтобы в Александрию прислали войско. По пути он остановился в родном городе Амафунте, где неожиданно скончался. Его чудотворные мощи были перенесены в Константинополь, а потом их перенесли в Венецию. Сейчас часть их находится на Афоне. Нил. Нил родился в Константинополе в IV веке. Он получил хорошее образование и стал префектом города. Он был женат, имел детей, но семье его придворная жизнь была в тягость. Тогда супруги совместно решили посвятить себя Господу — они раздали имущество, отпустили на свободу рабынь. После чего жена и дочь Нила ушли в один из женских монастырей в Египте, а сам Нил и его сын Феодул ушли на гору Синай, где выкопали яму, в которой поселились. В этой пещере они провели более 40 лет, предаваясь посту и молитве. Постепенно к Нилу стало приходить все больше и больше людей, прося у него совета и утешения. Шли и простые земледельцы, и правители. А параллельно Нил, как и его учитель Иоанн Златоуст, занимался толкованием Святого Писания и объяснением догматов веры. За эти годы с ними происходило немало трагических ЧП. Как-то сарацины выкрали Феодула, чтобы принести его в жертву языческим богам. Но мужчину выкупил епископ Эмесский. Нил отправился в Эмес, чтобы забрать сына, а епископ тогда же рукоположил и Нила, и Феодула в пресвитеров. После чего они отправились в Синай, где и проводили годы до кончины Нила в 450 году.

Смысл праздника

Оба святых отличались невероятным уровнем доброты и эмпатии, они помогали людям. Это же должны делать и мы.

О чем молятся Иоанну Милостивому?

Святого просят о крепком здоровье и счастливой семье для своих детей.

Народные приметы погоды

— Считается, что если в этот день идет снег, то до праздника Введения во храм Богородицы (4 декабря 2026 года) будет снег, а если дождь, до этого числа будет дождь.

— Погода этого дня определяет погоду всего декабря.

— Если лег снег, то весна придет поздно.

Что можно делать 25 ноября 2026 года

— Принято посещать храм.

— Хорошо подготовить лекарственные травы для применения зимой.

Что нельзя делать 25 ноября 2026 года

— В этот день нельзя покупать обувь.

— Не стоит думать о плохом.

— Нельзя начинать путешествие.