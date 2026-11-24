В организованном сетью магазинов LaTS мероприятии «День торговцев» в этом году приняли участие около 300–400 торговцев и 150–200 представителей поставщиков и партнёров по сотрудничеству.

Мероприятие, которое проводится уже третий год, стало важной площадкой для встреч представителей малого и среднего торгового бизнеса Латвии, предоставляя возможность устанавливать новые деловые контакты, знакомиться с новинками продукции и обмениваться опытом.

Председатель правления SIA Latvijas Tirgotāju savienība (LaTS) Раймондс Окманис подчёркивает, что главная цель мероприятия — содействовать непосредственному сотрудничеству между владельцами магазинов и поставщиками, одновременно укрепляя связи между участниками торговой сети.

«Когда три года назад мы впервые организовали День торговцев, это в определённой степени был эксперимент. Мы хотели создать площадку, где владельцы магазинов и поставщики могли бы встречаться напрямую, знакомиться с новинками и обсуждать свои потребности. Сегодня мы видим, что такие встречи необходимы: количество участников растёт с каждым годом, а само мероприятие становится всё масштабнее», — рассказывает Раймондс Окманис.

Прямое общение помогает развивать сотрудничество

В повседневной работе руководители предприятий розничной торговли значительную часть времени посвящают обеспечению деятельности своих магазинов, поэтому возможности лично встретиться с широким кругом поставщиков у них ограничены. Хотя торговые представители регулярно посещают магазины, такие встречи обычно связаны с конкретными заказами и решением текущих вопросов.

В свою очередь, День торговцев, который состоялся в ноябре в ATTA Centre, позволяет в одном месте ознакомиться с предложениями различных производителей и брендов, узнать о новинках и обсудить более широкие возможности сотрудничества. Для поставщиков это возможность лучше понять потребности небольших торговых точек и получить непосредственную обратную связь.

«В повседневной жизни владелец магазина занят своим предприятием, и у него не всегда остаётся время, чтобы шире взглянуть на рынок. Здесь он может встретиться не только с привычными партнёрами, но и с другими поставщиками, познакомиться с новыми товарами и сравнить предложения. В свою очередь, поставщик может напрямую услышать мнение торговца — что нравится покупателям, чего не хватает в ассортименте и какие решения были бы полезны», — объясняет Р. Окманис.

Для небольших магазинов важно быть частью крупной сети

Одна из важнейших задач Дня торговцев — укрепление сотрудничества между самими участниками сети LaTS. Хотя магазины работают в разных городах и волостях Латвии, их объединяет общая система закупок и сотрудничества.

Раймондс Окманис подчёркивает, что для небольших торговых предприятий особенно важно осознавать масштабы и возможности общей сети.

«В повседневной работе каждый предприниматель видит прежде всего свой магазин, своих покупателей и свои трудности. На Дне торговцев он понимает, насколько нас в действительности много. По отдельности каждый магазин — небольшое предприятие, но вместе мы образуем значительную розничную сеть. Это придаёт совершенно другую уверенность в собственных возможностях и положении на рынке», — отмечает руководитель LaTS.

В рамках сети сотрудничают предприятия разного масштаба — от небольших магазинов у дома до более крупных торговых точек. Такая структура позволяет объединять предпринимательский опыт и пользоваться преимуществами совместной работы.

«Мне нравится сравнивать нашу сеть с семьёй, в которой у каждого есть своё место. Небольшой магазин может учиться на опыте более крупного предприятия, а большие торговые компании выигрывают от того, что в сети много разных участников. Каждый магазин, независимо от его размера, вносит свой вклад в общий результат. Именно эта взаимодополняемость — одна из наших сильных сторон», — подчёркивает Раймондс Окманис.

Мероприятие становится ежегодной площадкой для сотрудничества

Организация Дня торговцев требует нескольких месяцев подготовки, в ходе которой необходимо координировать участие торговцев, поставщиков и партнёров. В этом году подготовительные работы продолжались около трёх месяцев.

По словам руководителя LaTS, ценность мероприятия измеряется не только количеством участников или числом деловых контактов, установленных за один день. Не менее важна возможность для предпринимателей обмениваться опытом, находить новые идеи и укреплять профессиональные связи.

«На таких встречах особенно хорошо чувствуется, что люди заинтересованы в своей работе и стремятся развиваться. Они делятся опытом, обсуждают как успехи, так и сложности. Это энергия, которую затем каждый увозит с собой на своё предприятие. Мы хотим, чтобы День торговцев был не только возможностью встретиться, но и стимулом для дальнейшего сотрудничества», — говорит Р. Окманис.

SIA LaTS было основано в 2007 году с целью объединения малых и средних предприятий розничной торговли продуктами питания в Латвии, сокращения расходов и повышения конкурентоспособности.

Сегодня сеть объединяет около 270 предприятий и более 700 торговых точек по всей Латвии.