В Латвии 57% жителей прогнозируют ухудшение экономической ситуации в ближайшие три месяца, тогда как в июле такого мнения придерживались 44%, сообщили в банке со ссылкой на результаты опроса.

При этом каждый пятый житель Латвии ожидает резкого экономического спада, а доля тех, кто рассчитывает на сохранение стабильной экономической ситуации, сократилась с 50% в июле до 36% в октябре.

Доля оптимистично настроенных жителей не изменилась — как в июле, так и в октябре улучшения экономической ситуации ожидали лишь 7% опрошенных.

Более пессимистичные экономические ожидания наблюдаются во всех возрастных группах, особенно среди пожилых людей и жителей в возрасте от 40 до 49 лет. Наиболее заметно изменились настроения молодёжи: в октябре умеренный экономический спад прогнозировали 40% молодых людей против 26% в июле.

Латвийцы — ещё оптимисты на фоне соседей

Хотя прогнозы жителей относительно развития экономики стали более пессимистичными во всех трёх странах Балтии, население Латвии по-прежнему настроено сравнительно оптимистично.

В Литве ухудшения экономической ситуации в ближайшие три месяца ожидают 68% опрошенных — на 32 процентных пункта больше, чем в июле. При этом доля жителей, прогнозирующих резкий экономический спад, выросла с 7% до 22%.

В Литве экономические ожидания ухудшились во всех возрастных группах, особенно среди жителей в возрасте от 30 до 39 лет и пожилых людей. В обеих группах около 70% опрошенных прогнозируют ухудшение экономической ситуации.

В Эстонии ухудшения экономической ситуации ожидают 73% опрошенных — это самый высокий показатель в странах Балтии, на 21 процентный пункт больше, чем в июле.

При этом 33% жителей Эстонии прогнозируют резкий экономический спад, а доля тех, кто рассчитывает на сохранение нынешней экономической ситуации, сократилась до 20%.