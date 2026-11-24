Увидев в магазине надпись о скидке, обычно хочется радоваться, ведь наконец-то удалось купить что-то дешевле! Однако один покупатель «Rimi» заметил предложение, которое скорее вызывает улыбку, чем желание спешить к кассе.

Цена игрушки Lego снижена с 21 евро до 20,99 евро. Да, экономия составляет целый один цент!

Пользователи в социальных сетях иронизируют по поводу этого предложения, спрашивая, куда автор записи денет сэкономленный один цент.

Синтия рассуждает, не забыл ли магазин случайно заменить базовую цену на более высокую.

«Колоссальная скидка! Замена ценника обошлась дороже», — добавляет Лига.

В разделе комментариев люди вспоминают и старую добрую поговорку: «Копейка к копейке — и до евро дойдёшь».