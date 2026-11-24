Весной 2027 года в Рижском аэропорту появится новый авиаперевозчик. Люксембургская авиакомпания Luxair с 3 мая запустит прямые рейсы между Ригой и Люксембургом.

Полеты будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам – до конца октября 2027 года. На маршруте будут задействованы современные пассажирские самолеты Embraer E195-E2.

Открытию нового направления предшествовали несколько лет переговоров между аэропортом и авиакомпанией. Решение о запуске рейсов принято на фоне устойчивого роста спроса на прямое авиасообщение между двумя столицами, особенно в летний сезон.

Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня подчеркнула, что приход нового перевозчика позволит расширить географию полетов, повысить международную доступность Латвии и укрепить экономические и туристические связи между двумя странами.

Коммерческий директор Luxair Томас Фишер также отметил востребованность нового маршрута, который сделает путешествия между Ригой и Люксембургом быстрее и удобнее.

Билеты уже доступны на официальном сайте Luxair и в других каналах продаж.

Напомним, что в 2025 году Рижский аэропорт обслужил 7,111 млн пассажиров и 63 155 рейсов. Объем авиагрузов увеличился на 7%, достигнув 20 147 тонн.