В социальных сетях разгорелось обсуждение цен на медицинские анализы в двух крупных лабораториях Латвии — «Gulbja laboratorija» и «Centrālā laboratorija». Поводом стало сравнение стоимости стандартного профилактического набора анализов, опубликованное одной из пользовательниц.

Автор публикации отметила, что предпочитает «Gulbja laboratorija» в том числе из-за более доступных цен.

Для сравнения использовались прайс-листы лабораторий и информация из открытых источников.

В комментариях пользователи поделились собственным опытом. Некоторые заявили, что выбирают «Gulbja laboratorija» не только из-за стоимости, но и благодаря доверию к качеству обслуживания и точности результатов.

Одна из участниц обсуждения рассказала о случае, когда получила в «Centrālā laboratorija» результат анализа с необычно высоким показателем сахара, однако повторное исследование показало нормальные значения. Другие пользователи также поделились историями о предполагаемых ошибках в результатах анализов. При этом эти утверждения основаны на личном опыте комментаторов и не подтверждают систематических проблем лаборатории.

Некоторые участники дискуссии связали более высокие цены «Centrālā laboratorija» с активным маркетингом, другие признались, что выбирают лабораторию по удобству расположения или условиям медицинской страховки.

Также в комментариях вспомнили, что после приобретения лаборатории NMS компанией «Centrālā laboratorija» стоимость услуг, по словам одной из пользовательниц, заметно выросла.