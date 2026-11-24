Во вторник, 24 ноября, правительство Латвии одобрило прием в гражданство страны еще 51 человека в порядке натурализации. Одновременно Кабинет министров отказал одному человеку в праве сохранить латвийское гражданство, сообщает LETA.

Подавляющее большинство новых граждан Латвии составляют русские — 70%. Еще 10% претендентов — белорусы, 8% — узбеки. Среди получателей гражданства также есть армяне, украинцы, литовцы и латыши. Национальность одного человека не указана.

Всего с начала процесса натурализации в 1995 году гражданство Латвии получили 151 270 человек.

Между тем обстоятельства другого решения правительства остаются неизвестными. Кабинет министров отказал одному человеку в разрешении сохранить латвийское гражданство.

Министерство внутренних дел причины такого решения не раскрывает.