В среду, 25 ноября, в Латвии ожидается небольшое понижение температуры воздуха, однако погода станет более солнечной. Местами пройдёт снег, а на дорогах возможна гололедица, предупреждают синоптики.

Как сообщает агентство LETA, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. В отдельных районах возможен кратковременный снег, а местами в Курземе осадки будут интенсивнее — там прогнозируются снег и дождь.

Ветер будет слабым, преимущественно северного направления.

Ночью температура воздуха опустится до −4…0 градусов, однако на курземском побережье Рижского залива сохранится более тёплая погода — до +3 градусов.

Днём воздух прогреется до −2…+4 градусов.

Погода в Риге

В столице в среду ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть слабый северный и северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит около нуля, местами в пригородах похолодает до −3 градусов.

Днём в Риге ожидается около +2 градусов.

Водителям следует соблюдать осторожность: из-за ночных заморозков отдельные участки дорог могут быть скользкими.