Несколько десятков человек собрались 24 ноября у памятника Свободы в Риге, чтобы выразить поддержку правозащитнице Иеве Раубишко, осужденной за содействие незаконному пересечению государственной границы, сообщает LETA.

Акция под названием «Похороны человечности?» состоялась накануне рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции.

Участники мероприятия зажгли свечи вокруг импровизированной надписи «Humanity?» («Человечность?») и по очереди зачитывали сообщения мигрантов, рассказывавших о своем положении на границе и в родных странах.

У митинга нашлись противники

К собравшимся подошел Айвис Цериньш, баллотировавшийся на выборах в Сейм от «Объединенного списка», но не получивший депутатского мандата. Он заявил, что Раубишко назначено слишком мягкое наказание. После выступления сотрудники муниципальной полиции сопроводили его за пределы места проведения акции.

Неподалеку также собрались противники правозащитницы с плакатом, напоминающим, что за незаконное перемещение людей через латвийскую границу предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Они вели себя спокойно.

Соучредитель движения «Хочу помочь беженцам» Эгилс Грасманис заявил, что, криминализируя гуманитарную помощь, государство и общество хоронят собственную человечность.

За что осудили правозащитницу

В прошлом году суд первой инстанции приговорил Раубишко к 200 часам общественных работ. Приговор обжаловали как сама правозащитница и ее адвокаты, так и прокуратура, требовавшая назначить ей полтора года лишения свободы.

Первоначально Раубишко обвиняли в организации незаконного пересечения государственной границы, однако суд признал ее виновной в содействии такому пересечению.

Судья подчеркнул, что женщина действовала не из корыстных побуждений, а руководствовалась желанием помочь людям. Вместе с тем для оказания гуманитарной помощи, по мнению суда, использовались противозаконные методы.

Спасение людей или нарушение закона?

История началась в январе 2023 года, когда Раубишко получила просьбу о помощи от группы граждан Сирии, находившихся в районе латвийско-белорусской границы.

Правозащитница обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который принял решение о применении временных мер защиты в отношении просителей убежища.

После этого Раубишко вместе с Грасманисом отправилась к границе, чтобы, по их словам, убедиться в исполнении решения суда и оказании людям необходимой помощи.

Прокуратура, однако, утверждает, что правозащитница давала сирийским гражданам указания незаконно пересечь латвийскую границу, чтобы создать основания для получения временной защиты ЕСПЧ.

По версии обвинения, Раубишко предоставила Европейскому суду заведомо ложную информацию о нахождении мигрантов на территории Латвии, хотя к тому моменту они уже вернулись в Беларусь.

Сама правозащитница настаивает, что действовала ради спасения человеческих жизней, а помощь просителям убежища не должна считаться преступлением.

Рассмотрение уголовного дела в апелляционной инстанции начнется 25 ноября в 10:00 в Латгальском окружном суде в Резекне.