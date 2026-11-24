В субботу, 28 ноября, начинается Рождественский пост, он продлится 6 недель. Этот пост довольно мягкий, в выходные, а также по вторникам и четвергам мирянам разрешено есть рыбу.
Главное правило питания: мясо, молочные продукты и яйца исключают на весь пост, а рыбу едят только в разрешенные дни.
Что можно есть
Овощи, картофель, грибы, фрукты и ягоды.
Крупы, фасоль, горох, чечевицу, нут, орехи и семечки.
Хлеб, макароны и выпечку без яиц и молочных продуктов.
Мед, варенье, соленья, чай и морсы.
Растительное масло разрешено не во все дни по строгому уставу.
Рыба и морепродукты — разрешены в определенные дни.
Красное вино — в выходные и праздники, в ограниченном количестве.
Что нельзя есть
Мясо и птицу, колбасу, сало, мясные и куриные бульоны.
Молоко, сливки, сметану, творог, сыр и сливочное масло.
Яйца и блюда с ними — например, обычный майонез или сдобу.
Крепкий алкоголь, пиво.
Когда можно есть рыбу
Рождественский пост делится на три части. Первая — до 19 декабря, когда празднуют Николин день. В первой части поста миряне едят рыбу по вторникам и четвергам, в понедельник — горячую пищу с маслом, в среду и пятницу — горячие постные блюда без растительного масла.
После 19 декабря — рыбу едят только по выходным, а во вторник и четверг — постные блюда с растительным маслом.
Самая строгие дни — со 2 по 6 января, уже нельзя есть рыбу, по средам и пятницам вводится сухоядение.
Обычно миряне не делают различий между первой и второй частями поста, а более строгого поста придерживаются в последнюю седмицу, перед самым Рождеством.
Когда можно пить вино
Красное вино, желательно разбавленное водой и в небольших количествах. Разрешено употреблять его только по выходным и по праздникам, 4 и 19 декабря.
Вино разрешается только для поддержания сил постящихся и в небольших количествах.
Праздники
4 декабря — праздник Введения во храм Богородицы.
19 декабря — день памяти святителя Николая Чудотворца.
В эти дни разрешается есть рыбу и пить вино.
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