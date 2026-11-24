В субботу, 28 ноября, начинается Рождественский пост, он продлится 6 недель. Этот пост довольно мягкий, в выходные, а также по вторникам и четвергам мирянам разрешено есть рыбу.

Главное правило питания: мясо, молочные продукты и яйца исключают на весь пост, а рыбу едят только в разрешенные дни.

Что можно есть

Овощи, картофель, грибы, фрукты и ягоды. Крупы, фасоль, горох, чечевицу, нут, орехи и семечки. Хлеб, макароны и выпечку без яиц и молочных продуктов. Мед, варенье, соленья, чай и морсы. Растительное масло разрешено не во все дни по строгому уставу. Рыба и морепродукты — разрешены в определенные дни. Красное вино — в выходные и праздники, в ограниченном количестве.

Что нельзя есть

Мясо и птицу, колбасу, сало, мясные и куриные бульоны. Молоко, сливки, сметану, творог, сыр и сливочное масло. Яйца и блюда с ними — например, обычный майонез или сдобу. Крепкий алкоголь, пиво.

Когда можно есть рыбу

Рождественский пост делится на три части. Первая — до 19 декабря, когда празднуют Николин день. В первой части поста миряне едят рыбу по вторникам и четвергам, в понедельник — горячую пищу с маслом, в среду и пятницу — горячие постные блюда без растительного масла.

После 19 декабря — рыбу едят только по выходным, а во вторник и четверг — постные блюда с растительным маслом.

Самая строгие дни — со 2 по 6 января, уже нельзя есть рыбу, по средам и пятницам вводится сухоядение.

Обычно миряне не делают различий между первой и второй частями поста, а более строгого поста придерживаются в последнюю седмицу, перед самым Рождеством.

Когда можно пить вино

Красное вино, желательно разбавленное водой и в небольших количествах. Разрешено употреблять его только по выходным и по праздникам, 4 и 19 декабря.

Вино разрешается только для поддержания сил постящихся и в небольших количествах.

Праздники

4 декабря — праздник Введения во храм Богородицы. 19 декабря — день памяти святителя Николая Чудотворца.

В эти дни разрешается есть рыбу и пить вино.