Государственная полиция Латвии начала ведомственную проверку по заявлению гражданки Индии Дивьи Вишванаты о возможных угрозах, преследовании и разжигании ненависти.

Напомним, что в октябре Сейм сначала принял решение о предоставлении Вишванате латвийского гражданства, а спустя неделю отменил его. Теперь в центре скандала оказались публичные высказывания в адрес женщины и ее семьи.

Угрозы и расистские оскорбления

Еще 26 октября Вишваната обратилась в полицию с просьбой дать правовую оценку предполагаемой кампании по ее дискредитации, преследованию, угрозам, распространению недостоверной информации и высказываниям расистского характера в социальных сетях.

Копии заявления были направлены также в Службу государственной безопасности, Генеральную прокуратуру и омбудсмену.

По утверждению семьи Вишванаты, публичная дискуссия давно вышла за допустимые рамки и переросла в оскорбления и угрозы, которые затронули даже несовершеннолетнего сына женщины.

На этой неделе семья направила новые заявления в Государственную полицию, Государственную инспекцию данных и омбудсмену.

В полиции подтвердили получение последнего заявления и сообщили, что оно рассматривается.

Три публичные персоны получили предупреждения

Дивья Вишваната также направила официальные досудебные предупреждения о возможной подаче исков трем известным в Латвии лицам — ученому Кристапу Яудземсу, Анце Тетере и Илмару Пойкансу.

Речь идет о публичных высказываниях и распространении информации, которую Вишваната считает ложной, необоснованной и наносящей ущерб ее чести, достоинству и профессиональной репутации.

В частности, от профессора Кристапа Яудземса она потребовала прекратить распространение порочащих ее утверждений, а также удалить соответствующие публикации и комментарии.

Прокуратура проверяет обстоятельства предоставления гражданства 15 октября Сейм принял закон о предоставлении Дивье Вишванате латвийского гражданства, однако уже 22 октября отменил свое решение.

Причиной стали возникшие в публичном пространстве сомнения относительно ее образования, научных публикаций и обоснованности предоставления гражданства.

Генеральная прокуратура начала проверку обстоятельств этого процесса. Особое внимание будет уделено фактической роли Латвийской академии наук и ее участию в процедуре предоставления гражданства.

Кроме того, прокуратура намерена изучить обстоятельства, при которых латвийское гражданство получил супруг женщины Канан Вишванат.

Таким образом, теперь разбирательства идут сразу по двум направлениям: прокуратура проверяет обстоятельства предоставления гражданства, а полиция — заявления Вишванаты о возможном преследовании и угрозах.