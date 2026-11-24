В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня в ходе семичасовой операции у молодой пациентки эндоскопическим методом через нос удалили злокачественную опухоль размером около семи сантиметров, которая распространилась до основания черепа и проникла в его полость.

У пациентки удалили хондросаркому — злокачественную опухоль хрящевой ткани, которая сдавливала зрительный нерв левого глаза. Проведённая через месяц после операции магнитно-резонансная томография не выявила остатков опухоли. Пациентка также прошла курс послеоперационной лучевой терапии, который к настоящему времени завершён.

Всё началось с заложенности носа

К оториноларингологу пациентка обратилась с жалобой на заложенность носа, сохранявшуюся около года. В течение последних шести месяцев у неё постепенно ухудшалось зрение на одном глазу, появились нарушения обоняния и небольшие изменения формы глаза.

В ходе обследований была диагностирована хондросаркома четвёртой стадии. В больнице поясняют, что стадия заболевания была определена степенью местного распространения опухоли.

Размеры новообразования достигали 7 × 4,3 × 6,4 сантиметра. Опухоль занимала значительную часть носовой полости и носоглотки, простиралась от твёрдого нёба до основания черепа и примерно на сантиметр проникала в центральную часть передней черепной ямки.

Семь часов без единого разреза на лице

В больнице отмечают, что хирургическое удаление является методом первого выбора при лечении подобных опухолей.

Операцию провели эндоскопически через носовые ходы. Использование эндоскопа позволило осветить и детально рассмотреть глубоко расположенную операционную область. Хирургические инструменты также вводились через носовые ходы, без внешних разрезов на лице.

В ходе операции опухоль постепенно отделяли от окружающих анатомических структур и удаляли по частям. Хирургам пришлось работать в непосредственной близости от основания черепа, твёрдой мозговой оболочки, внутренних стенок глазниц, зрительных нервов, внутренних сонных артерий и венозных синусов головного мозга. В этой области также расположены нервы, отвечающие за движение глаз и чувствительность лица.

Поэтапное удаление опухоли позволило добраться до её наиболее глубоких и высоко расположенных участков, сохраняя хороший обзор операционного поля и контролируя границы новообразования. Это было особенно важно для сохранения структур, повреждение которых могло привести к тяжёлым осложнениям.

Основание черепа восстановили с помощью собственных тканей пациентки

После удаления опухоли была проведена многослойная реконструкция основания черепа. Для этого использовали собственную фасцию пациентки — прочный слой соединительной ткани — и жировую ткань, взятые из левого бедра.

Тканевые трансплантаты сочетали с кровоостанавливающими материалами, фибриновым клеем и герметизирующим покрытием.

Целью реконструкции было укрепление прооперированного участка основания черепа, создание защитного тканевого слоя и предотвращение утечки спинномозговой жидкости в носовую полость.