В Латвии детей в возрасте от пяти до девяти лет учат распознавать признаки инсульта и правильно действовать в чрезвычайной ситуации. Благодаря специальной образовательной программе даже младшие школьники могут вовремя заметить опасные симптомы у своих близких и вызвать помощь.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), 26 ноября в Риге состоится мероприятие «Кубок героев Ā.T.R.I. 2026», на котором наградят образовательные учреждения, наиболее активно участвовавшие в международном проекте FAST Heroes в 2025/2026 учебном году.

В мероприятии примут участие более 150 детей из разных регионов Латвии.

Маленькие герои могут спасти жизнь

Международный проект FAST Heroes, известный в Латвии под названием «Ā.T.R.I. Varoņi», реализуется в стране с 2024 года.

Его главная задача — научить детей замечать первые признаки инсульта и понимать, почему в такой ситуации нельзя терять время.

Программа разработана Университетом Македонии при поддержке международной инициативы Angels Initiative и согласована Всемирной организацией по борьбе с инсультом.

Обучение проходит в игровой форме и состоит из пяти занятий, по одному уроку в неделю.

Дети рисуют, раскрашивают картинки, выполняют задания, разыгрывают различные ситуации и постепенно знакомятся с основными симптомами инсульта.

Главные персонажи образовательных материалов — трое пожилых супергероев и их внук. Через их приключения дети учатся заботиться о старших родственниках и правильно реагировать, если кому-то внезапно становится плохо.

Организаторы подчёркивают, что дети могут передавать полученные знания родителям, бабушкам, дедушкам и другим членам семьи.

Как распознать инсульт?

По данным SPKC, каждый четвёртый человек в мире в течение жизни переносит инсульт. При этом примерно у трети перенёсших инсульт возникают ограничения жизнедеятельности, связанные с инвалидностью.

При инсульте особенно важно как можно быстрее получить медицинскую помощь.

Специалисты напоминают о трёх простых проверках:

Улыбка. Попросите человека улыбнуться. Если одна сторона лица опустилась, а улыбка стала асимметричной, это может быть признаком инсульта. Руки. Попросите поднять обе руки перед собой и удерживать их. Если одна рука опускается или человек не может её поднять, это тревожный симптом. Речь. Предложите произнести или повторить простую фразу. Невнятная, затруднённая или необычная речь также может свидетельствовать об инсульте.

Если обнаружен хотя бы один из этих признаков, необходимо немедленно вызвать скорую помощь по телефону 113 или единому номеру экстренных служб 112.

В Риге наградят самых активных участников

На мероприятии 26 ноября дети смогут пройти несколько интерактивных станций, продемонстрировать знания о признаках инсульта и здоровом образе жизни.

Встречу посетит также невролог, руководитель Инсультного отделения Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Кристапс Юрьянс. Он расскажет детям, что происходит в организме во время инсульта и почему своевременная помощь имеет решающее значение.

Завершится мероприятие награждением образовательных учреждений, наиболее активно участвовавших в проекте.

Участие в программе бесплатное. Школы и детские сады могут зарегистрироваться на сайте fastheroes.com, где доступны учебные материалы и информация для педагогов и родителей.