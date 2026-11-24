В воскресенье, 22 ноября, в Риге на 96-м году жизни скончался известный латвийский историк, профессор и исследователь истории евреев Латвии Лео Дрибин. Ему было 95 лет.

О смерти учёного сообщил музей «Евреи в Латвии» на своей странице в Facebook, передаёт агентство LETA.

Лео Дрибин родился 3 ноября 1931 года в Лиепае. На протяжении многих лет он работал в Институте философии и социологии Латвийского университета, занимаясь исследованиями истории страны и национальных меньшинств.

В начале научной карьеры Дрибин изучал рабочее движение Латвии, деятельность социалистических и коммунистических организаций, а также события 1919–1920 годов.

После восстановления независимости Латвии историк сосредоточился на изучении истории национальных меньшинств, прежде всего еврейской и немецкой общин, а также межэтнических отношений.

В 1996 году вышла его книга «Евреи в Латвии», посвящённая истории еврейского населения страны и современной жизни общины.

Среди других известных работ учёного — исследования «Украинцы в Латвии» и «Немцы в Латвии». Совместно с историком Маргерсом Вестерманисом и дипломатом Армандом Гутманисом он также подготовил книгу «Еврейская община Латвии: история, трагедия, возрождение».

Лео Дрибин активно участвовал и в общественной жизни. Он возглавлял Латвийское общество евреев — бывших узников гетто и концентрационных лагерей, принимал участие в научных конференциях и мероприятиях, посвящённых истории Латвии и еврейской общины.

За заслуги перед государством Лео Дрибин был удостоен звания офицера ордена Трёх звёзд — одной из высших государственных наград Латвии.