Утром во вторник, 24 ноября, в Латвии преимущественно облачная погода, во многих районах идут дождь и снег, свидетельствуют метеорологические данные.

Осадки в основном небольшие, местами в Курземе и Земгале — более интенсивные. На метеостанции в Стенде образовался снежный покров толщиной два сантиметра. Гололёд и снег местами затрудняют движение транспорта.

Дует слабый и умеренный северный ветер, на побережье его порывы достигают 15 метров в секунду. Качество воздуха хорошее.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в пять часов утра температура воздуха составляла от −0,6 градуса в Дагде до +4,3 градуса в Даугавгриве.

В Риге облачное утро, северный ветер дует со скоростью 4–9 метров в секунду, у моря порывы достигают 14 метров в секунду. Температура воздуха — от +2 до +4 градусов.

Максимальная температура воздуха в понедельник составляла от +0,1 градуса в Алуксне до +4,1 градуса в Даугавгриве.

Самая высокая температура воздуха в Европе 23 ноября была зарегистрирована в Греции (+24 градуса) и на Кипре (+26 градусов). Самая низкая температура в ночь на вторник отмечена в Скандинавских горах — −26 градусов.