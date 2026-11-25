Инспекция здравоохранения Латвии предупредила жителей о запланированных в Риге бесплатных консультациях стоматологов из Турции. Специалисты турецкой клиники Agagsia Dental Clinic собираются принимать посетителей в гостинице Avalon Hotel & Conferences с 28 по 30 ноября, однако, как подчёркивает ведомство, они не имеют права оказывать там медицинские услуги.

Об этом 25 ноября сообщает агентство LETA со ссылкой на заявление Инспекции здравоохранения (Veselības inspekcija).

Бесплатные консультации рекламируют в социальных сетях

По информации инспекции, представители турецкой стоматологической клиники планируют провести консультации для жителей Латвии в помещениях гостиницы Avalon Hotel & Conferences в центре Риги.

Рекламные объявления с приглашениями записаться на бесплатный приём появились сразу на нескольких популярных платформах — Facebook, Instagram и TikTok.

Получив информацию об этих объявлениях, Инспекция здравоохранения изучила обстоятельства предстоящего мероприятия и пришла к выводу, что оказание стоматологических услуг в гостинице противоречит требованиям латвийского законодательства.

Ещё 19 ноября ведомство направило соответствующую информацию представителям гостиницы и Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов.

В обращении разъяснялись характер запланированного мероприятия и действующие требования к оказанию медицинских услуг.

Как отреагировала гостиница

Несмотря на предупреждение, представители Avalon Hotel & Conferences сообщили инспекции, что не могут идентифицировать указанное мероприятие.

Поэтому, как следует из ответа гостиницы, предпринимать какие-либо корректирующие действия её руководство не намерено.

Инспекция здравоохранения особо подчёркивает: стоматологи турецкой клиники не имеют права предоставлять медицинские услуги жителям Латвии в помещениях этой гостиницы.

Почему консультации в гостинице незаконны

Ведомство напоминает, что медицинские услуги в Латвии, включая диагностику, могут предоставлять только специалисты, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.

При этом сама медицинская помощь должна оказываться в зарегистрированных лечебных учреждениях, соответствующих обязательным требованиям.

Согласно Закону о медицине (Ārstniecības likums), самостоятельно заниматься лечебной деятельностью могут только лица, внесённые в регистр медицинских работников.

Кроме того, учреждения, предоставляющие медицинские услуги, обязаны соответствовать установленным требованиям к организации лечебной деятельности.

Обычные гостиничные помещения не являются зарегистрированным медицинским учреждением. Следовательно, предоставление в них стоматологических услуг недопустимо.

Это требование распространяется в том числе на диагностические процедуры, а не только на непосредственное лечение зубов.

Жителей предупредили о возможных последствиях

Инспекция здравоохранения призывает жителей внимательно проверять информацию перед записью на подобные консультации.

Прежде всего необходимо убедиться, что специалист имеет законное право заниматься медицинской практикой в Латвии, а приём проводится в официально зарегистрированном лечебном учреждении.

В противном случае человек рискует получить медицинскую услугу от специалиста, не имеющего соответствующего разрешения на работу в стране.

Кроме того, при возникновении претензий к качеству консультации или лечения пациент может столкнуться с дополнительными трудностями при защите своих прав.

Инспекция подчёркивает, что соблюдение требований к регистрации медицинских работников и учреждений необходимо для обеспечения безопасности пациентов и возможности защищать их интересы в случае возникновения жалоб.

Таким образом, жителям, планирующим посетить бесплатные консультации турецких стоматологов 28–30 ноября, рекомендуют предварительно проверить законность предоставляемых услуг.