Инспекция здравоохранения Латвии предупредила жителей о запланированных в Риге бесплатных консультациях стоматологов из Турции. Специалисты турецкой клиники Agagsia Dental Clinic собираются принимать посетителей в гостинице Avalon Hotel & Conferences с 28 по 30 ноября, однако, как подчёркивает ведомство, они не имеют права оказывать там медицинские услуги.
Об этом 25 ноября сообщает агентство LETA со ссылкой на заявление Инспекции здравоохранения (Veselības inspekcija).
Бесплатные консультации рекламируют в социальных сетях
По информации инспекции, представители турецкой стоматологической клиники планируют провести консультации для жителей Латвии в помещениях гостиницы Avalon Hotel & Conferences в центре Риги.
Рекламные объявления с приглашениями записаться на бесплатный приём появились сразу на нескольких популярных платформах — Facebook, Instagram и TikTok.
Получив информацию об этих объявлениях, Инспекция здравоохранения изучила обстоятельства предстоящего мероприятия и пришла к выводу, что оказание стоматологических услуг в гостинице противоречит требованиям латвийского законодательства.
Ещё 19 ноября ведомство направило соответствующую информацию представителям гостиницы и Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов.
В обращении разъяснялись характер запланированного мероприятия и действующие требования к оказанию медицинских услуг.
Как отреагировала гостиница
Несмотря на предупреждение, представители Avalon Hotel & Conferences сообщили инспекции, что не могут идентифицировать указанное мероприятие.
Поэтому, как следует из ответа гостиницы, предпринимать какие-либо корректирующие действия её руководство не намерено.
Инспекция здравоохранения особо подчёркивает: стоматологи турецкой клиники не имеют права предоставлять медицинские услуги жителям Латвии в помещениях этой гостиницы.
Почему консультации в гостинице незаконны
Ведомство напоминает, что медицинские услуги в Латвии, включая диагностику, могут предоставлять только специалисты, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
При этом сама медицинская помощь должна оказываться в зарегистрированных лечебных учреждениях, соответствующих обязательным требованиям.
Согласно Закону о медицине (Ārstniecības likums), самостоятельно заниматься лечебной деятельностью могут только лица, внесённые в регистр медицинских работников.
Кроме того, учреждения, предоставляющие медицинские услуги, обязаны соответствовать установленным требованиям к организации лечебной деятельности.
Обычные гостиничные помещения не являются зарегистрированным медицинским учреждением. Следовательно, предоставление в них стоматологических услуг недопустимо.
Это требование распространяется в том числе на диагностические процедуры, а не только на непосредственное лечение зубов.
Жителей предупредили о возможных последствиях
Инспекция здравоохранения призывает жителей внимательно проверять информацию перед записью на подобные консультации.
Прежде всего необходимо убедиться, что специалист имеет законное право заниматься медицинской практикой в Латвии, а приём проводится в официально зарегистрированном лечебном учреждении.
В противном случае человек рискует получить медицинскую услугу от специалиста, не имеющего соответствующего разрешения на работу в стране.
Кроме того, при возникновении претензий к качеству консультации или лечения пациент может столкнуться с дополнительными трудностями при защите своих прав.
Инспекция подчёркивает, что соблюдение требований к регистрации медицинских работников и учреждений необходимо для обеспечения безопасности пациентов и возможности защищать их интересы в случае возникновения жалоб.
Таким образом, жителям, планирующим посетить бесплатные консультации турецких стоматологов 28–30 ноября, рекомендуют предварительно проверить законность предоставляемых услуг.
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