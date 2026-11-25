С 25 ноября в Латвии вступают в силу поправки к Закону о дорожном движении, которые расширяют возможности оформления согласованного извещения после аварии.

С 25 ноября в Латвии вступают в силу поправки к Закону о дорожном движении, которые расширяют возможности оформления согласованного извещения после аварии.

Главное изменение — обязанность сообщить об аварии теперь не всегда означает, что необходимо ждать полицейских на месте. Сотрудники смогут дистанционно оценить обстоятельства и объяснить участникам, как действовать дальше.

Например, если столкнулись более двух автомобилей, но серьёзной угрозы людям и движению нет, полиция сможет разрешить водителям заполнить согласованные извещения и покинуть место происшествия. Ранее в таких случаях приезд экипажа был обязательным.

Когда необходимо сообщать в полицию

Обратиться в Государственную полицию и следовать её указаниям необходимо, если:

пострадал человек;

в аварии участвуют более двух транспортных средств;

автомобиль получил серьёзные повреждения, при которых аннулируется разрешение на участие в дорожном движении;

повреждено имущество третьих лиц, дорога или дорожная инфраструктура;

повреждён другой автомобиль, водитель которого отсутствует на месте;

пострадало дикое животное;

есть подозрения, что кто-либо из водителей находится под воздействием алкоголя, наркотиков или других одурманивающих веществ;

участники не могут договориться об обстоятельствах аварии, фактах или схеме происшествия.

Когда можно оформить ДТП без приезда экипажа

После консультации с полицией такая возможность появится не только при столкновении нескольких машин, но и в некоторых других ситуациях: при повреждении чужого имущества, припаркованного автомобиля без водителя или дорожной инфраструктуры.

В последних двух случаях водитель сможет самостоятельно заполнить бланк согласованного извещения, зафиксировав основные обстоятельства. Порядок оформления нужно согласовать с полицией.

Поправки предусматривают возможность дистанционной помощи и тогда, когда участники первоначально не могут договориться о произошедшем. Возможность дальнейшего оформления и отъезда будет зависеть от обстоятельств и указаний полиции.

Самостоятельно уезжать, решив, что происшествие незначительное, нельзя, если о нём требуется сообщить полиции.

Когда обращаться в полицию не требуется

Если ни одного из перечисленных выше обстоятельств нет, действуют два варианта:

при участии двух транспортных средств водители заполняют согласованное извещение и могут покинуть место аварии;

если участвовало только одно транспортное средство, можно уехать без согласованного извещения.

Таким образом, авария с одной машиной не освобождает от обязанности сообщить в полицию, если, например, повреждено ограждение, пострадало животное или человек.

Что нужно сделать сразу после аварии

Водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки и убедиться, нет ли пострадавших. При необходимости следует оказать первую помощь и вызвать медиков.

Также необходимо по возможности сохранить следы происшествия, записать имена и контакты очевидцев, сделать фотографии или видео.

Если машины мешают движению, проезжую часть следует освободить, когда это возможно и не противоречит указаниям полиции. Перед перемещением необходимо зафиксировать расположение автомобилей и других относящихся к аварии предметов.

Какие повреждения исключают дальнейшее движение

В законе уточнён перечень повреждений, при которых полиция аннулирует разрешение на участие транспортного средства в дорожном движении. Среди них:

серьёзные повреждения или деформация рамы, кузова и несущих элементов, из-за которых невозможно открыть или закрыть боковую дверь;

нарушение геометрии колёс передней или задней оси, оторванное колесо либо колесо, прижатое к кузову или раме;

разрушение рамы, балки моста или кузова, отделение двигателя;

сломанная или деформированная вилка мотоцикла либо трицикла;

выгоревший салон или моторный отсек;

повреждение крыши или её стоек спасателями при проведении работ.

Обжалование решения об аннулировании разрешения не приостанавливает его действие.

Правила действуют и за пределами дорог

Поправки уточняют, что требования распространяются также на другие места, где возможно движение транспорта: например, частные дворы, закрытые стоянки и лёд водоёмов. Происшествие на такой территории тоже может считаться ДТП.

Отдельно уточнён запрет употреблять алкоголь и другие одурманивающие вещества после аварии — до заполнения согласованного извещения либо до проверки на опьянение или освобождения от неё.

Другие изменения для владельцев транспорта

Для аренды прицепов отменяются предусмотренные для сервисов совместного пользования проверки возраста, водительских прав и реакции арендатора: человек, оформляющий аренду, не обязательно сам будет управлять автомобилем с прицепом.

Для новых, ранее не эксплуатировавшихся тракторных прицепов вводится возможность пройти первый техосмотр не позднее чем через 24 месяца после первой регистрации в Латвии вместо прежних 12 месяцев.

Кроме того, с 1 января 2027 года однодневное разрешение для поездки на техосмотр можно будет оформить и для тракторной техники и её прицепов через соответствующую государственную информационную систему.