С 25 ноября в Латвии вступают в силу поправки к Закону о дорожном движении, которые расширяют возможности оформления согласованного извещения после аварии.
С 25 ноября в Латвии вступают в силу поправки к Закону о дорожном движении, которые расширяют возможности оформления согласованного извещения после аварии.
Главное изменение — обязанность сообщить об аварии теперь не всегда означает, что необходимо ждать полицейских на месте. Сотрудники смогут дистанционно оценить обстоятельства и объяснить участникам, как действовать дальше.
Например, если столкнулись более двух автомобилей, но серьёзной угрозы людям и движению нет, полиция сможет разрешить водителям заполнить согласованные извещения и покинуть место происшествия. Ранее в таких случаях приезд экипажа был обязательным.
Когда необходимо сообщать в полицию
Обратиться в Государственную полицию и следовать её указаниям необходимо, если:
-
пострадал человек;
-
в аварии участвуют более двух транспортных средств;
-
автомобиль получил серьёзные повреждения, при которых аннулируется разрешение на участие в дорожном движении;
-
повреждено имущество третьих лиц, дорога или дорожная инфраструктура;
-
повреждён другой автомобиль, водитель которого отсутствует на месте;
-
пострадало дикое животное;
-
есть подозрения, что кто-либо из водителей находится под воздействием алкоголя, наркотиков или других одурманивающих веществ;
-
участники не могут договориться об обстоятельствах аварии, фактах или схеме происшествия.
Когда можно оформить ДТП без приезда экипажа
После консультации с полицией такая возможность появится не только при столкновении нескольких машин, но и в некоторых других ситуациях: при повреждении чужого имущества, припаркованного автомобиля без водителя или дорожной инфраструктуры.
В последних двух случаях водитель сможет самостоятельно заполнить бланк согласованного извещения, зафиксировав основные обстоятельства. Порядок оформления нужно согласовать с полицией.
Поправки предусматривают возможность дистанционной помощи и тогда, когда участники первоначально не могут договориться о произошедшем. Возможность дальнейшего оформления и отъезда будет зависеть от обстоятельств и указаний полиции.
Самостоятельно уезжать, решив, что происшествие незначительное, нельзя, если о нём требуется сообщить полиции.
Когда обращаться в полицию не требуется
Если ни одного из перечисленных выше обстоятельств нет, действуют два варианта:
-
при участии двух транспортных средств водители заполняют согласованное извещение и могут покинуть место аварии;
-
если участвовало только одно транспортное средство, можно уехать без согласованного извещения.
Таким образом, авария с одной машиной не освобождает от обязанности сообщить в полицию, если, например, повреждено ограждение, пострадало животное или человек.
Что нужно сделать сразу после аварии
Водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки и убедиться, нет ли пострадавших. При необходимости следует оказать первую помощь и вызвать медиков.
Также необходимо по возможности сохранить следы происшествия, записать имена и контакты очевидцев, сделать фотографии или видео.
Если машины мешают движению, проезжую часть следует освободить, когда это возможно и не противоречит указаниям полиции. Перед перемещением необходимо зафиксировать расположение автомобилей и других относящихся к аварии предметов.
Какие повреждения исключают дальнейшее движение
В законе уточнён перечень повреждений, при которых полиция аннулирует разрешение на участие транспортного средства в дорожном движении. Среди них:
-
серьёзные повреждения или деформация рамы, кузова и несущих элементов, из-за которых невозможно открыть или закрыть боковую дверь;
-
нарушение геометрии колёс передней или задней оси, оторванное колесо либо колесо, прижатое к кузову или раме;
-
разрушение рамы, балки моста или кузова, отделение двигателя;
-
сломанная или деформированная вилка мотоцикла либо трицикла;
-
выгоревший салон или моторный отсек;
-
повреждение крыши или её стоек спасателями при проведении работ.
Обжалование решения об аннулировании разрешения не приостанавливает его действие.
Правила действуют и за пределами дорог
Поправки уточняют, что требования распространяются также на другие места, где возможно движение транспорта: например, частные дворы, закрытые стоянки и лёд водоёмов. Происшествие на такой территории тоже может считаться ДТП.
Отдельно уточнён запрет употреблять алкоголь и другие одурманивающие вещества после аварии — до заполнения согласованного извещения либо до проверки на опьянение или освобождения от неё.
Другие изменения для владельцев транспорта
Для аренды прицепов отменяются предусмотренные для сервисов совместного пользования проверки возраста, водительских прав и реакции арендатора: человек, оформляющий аренду, не обязательно сам будет управлять автомобилем с прицепом.
Для новых, ранее не эксплуатировавшихся тракторных прицепов вводится возможность пройти первый техосмотр не позднее чем через 24 месяца после первой регистрации в Латвии вместо прежних 12 месяцев.
Кроме того, с 1 января 2027 года однодневное разрешение для поездки на техосмотр можно будет оформить и для тракторной техники и её прицепов через соответствующую государственную информационную систему.
Оставить комментарий