Утром в среду, 25 ноября, снег и гололедица осложнили движение на десятках участков главных и региональных автодорог Латвии. Особенно сложная ситуация наблюдается в Курземе, Видземе и окрестностях Риги. Скользкими стали обе Рижские окружные дороги, а также участки практически всех основных шоссе, ведущих из столицы. Для улучшения дорожных условий задействованы 80 единиц зимней техники.

Водителей Латвии предупреждают о сложных дорожных условиях. В среду утром во многих районах страны автодороги покрыты снегом или льдом, из-за чего движение затруднено.

По информации Latvijas valsts ceļi (LVC), скользкие участки главных государственных автодорог зафиксированы во всех регионах, однако больше всего их в Курземе, Видземе и окрестностях Риги.

В Земгале и центральной части Латгале ситуация несколько лучше, хотя отдельные опасные участки есть и там.

Какие дороги особенно скользкие возле Риги?

Сложные условия движения зафиксированы сразу на нескольких магистралях, ведущих из столицы.

Особое внимание автомобилистам следует обратить на обе Рижские окружные дороги, где движение затруднено на всем протяжении указанных участков:

Рижская окружная дорога A4 — от Балтэзерса до Саулкалне;

Рижская окружная дорога A5 — от Саласпилса до Бабите.

Кроме того, снег и гололедица осложняют движение на следующих направлениях:

Таллинское шоссе (A1) — от Лиласте до Звейниекциемса;

Видземское шоссе (A2) — от Риги до Аугшлигатне;

Даугавпилсское шоссе (A6) — от Риги до Плявиняс;

Бауское шоссе (A7) — от Риги до Дзимтмисы;

Елгавское шоссе (A8) — от Риги до Олайне;

Лиепайское шоссе (A9) — от Риги до Тирели;

Вентспилсское шоссе (A10) — от Риги до Кудры;

дорога Тинужи — Кокнесе (P80) — от Тинужи до Кокнесе.

Таким образом, даже при поездках на сравнительно небольшое расстояние от Риги водителям необходимо учитывать возможность обледенения дорожного покрытия.

Где еще в Латвии затруднено движение?

В Видземе скользкие участки сохраняются на нескольких отрезках государственных шоссе:

Видземское шоссе (A2) — от Цесиса до поворота на Рауну и от Виреши до Вецлайцене;

Валмиерское шоссе (A3) — от Раганы до моста через Брасла и от Стренчи до Валки.

В Курземе сложные условия наблюдаются на Лиепайском шоссе (A9) от Скрунды до Лиепаи.

Кроме того, на всем протяжении затруднено движение по автодороге Лиепая — Руцава (A11).

В Латгале гололедица затронула Резекненское шоссе (A12) на участке от Лудзы до Терехово.

Скользкими остаются и региональные автодороги. Особенно осторожно следует ехать в окрестностях Вентспилса, Талси, Салдуса, Тукумса, Добеле, Елгавы, Лиепаи, Бауски, Огре, Айзкраукле, Валмиеры, Валки, Алуксне и Краславы.

На дороги вывели 80 единиц зимней техники

Для улучшения условий движения дорожные службы задействовали 80 единиц техники. Заснеженные и обледеневшие участки очищают, а дорожное покрытие обрабатывают противоскользящими материалами. Однако в Latvijas valsts ceļi предупреждают, что даже после обработки на дорогах может вновь образоваться лед или снежный покров.

При продолжающихся осадках и колебаниях температуры состояние дорожного покрытия способно быстро меняться. Поэтому проведенные дорожные работы не гарантируют, что трасса останется нескользкой на протяжении всего дня.

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Что рекомендуют водителям?

При поездках по заснеженным и обледеневшим дорогам следует выбирать скорость с учетом состояния покрытия, избегать резких маневров и соблюдать увеличенную дистанцию до других автомобилей.

Особенно осторожными необходимо быть на мостах, путепроводах, поворотах и участках, где возможна быстрая смена состояния дорожного покрытия.

Перед дальней поездкой желательно проверить актуальную дорожную обстановку, поскольку сведения об опасных участках могут меняться в течение дня.

Информация о состоянии государственных автодорог доступна на сайте Latvijas valsts ceļi — https://lvceli.lv.

О сложных условиях движения и других проблемах на государственных дорогах можно также сообщать по круглосуточному бесплатному телефону 80005555.