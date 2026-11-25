Представьте: вы ищете железнодорожную платформу в Ильгюциемсе, а она оказывается совсем в другом микрорайоне Риги. Именно такая неразбериха грозит пассажирам новой линии в Болдераю, если строящейся у переезда на улице Слокас станции не вернут её историческое название — «Нордеки».

На Болдерайской железнодорожной линии готовится к открытию новый остановочный пункт. Однако его рабочее название — «Ильгюциемс» (Iļģuciems) — вызывает недоумение у местных жителей и знатоков истории.

Оказывается, станция расположена вовсе не в Ильгюциемсе, а исторически носила совсем другое название — «Нордеки». Чтобы восстановить справедливость и не запутать пассажиров, сейчас нужна всего лишь одна подпись ответственного чиновника.

Исторический фундамент

Новую платформу возвели на том самом месте, на фундаменте прежней железнодорожной станции, действовавшей с 1873 по 1958 год. Она располагалась на улице Тапешу, на участке от улицы Маза Стацияс (Малой Станционной, название которой связано с железнодорожной станцией) до переезда на улице Слокас.

Изначально эта станция называлась «Нордеки» (Nordeķi) — в честь расположенного рядом парка усадьбы Нордеки, который сохранился до наших дней.

Название новой станции «Ильгюциемс» не соответствует реальной географии микрорайонов столицы и непременно приведёт к неразберихе:

Другой микрорайон. Фактически платформа находится в микрорайоне Дзирциемс, рядом с имантским магазином Maxima, а не в Ильгюциемсе.

Привычные ориентиры. Для рижан центр Ильгюциемса прочно ассоциируется с конечными остановками 9-го и 25-го троллейбусов, а также 5-го и 14-го трамваев. Конечная остановка трамвая «Ильгюциемс» находится на перекрёстке улиц Лилияс и Даугавгривас ещё с 1927 года.

Транспортная логика. Непосредственно рядом с новой железнодорожной платформой находится конечная остановка 8-го трамвая. В рамках интеграции железной дороги и городского транспорта логично было бы объединить их под общим историческим названием «Нордеки», а не создавать две одноимённые остановки «Ильгюциемс», расположенные далеко друг от друга в разных частях Задвинья.

Цена вопроса — одна подпись

Возвращение платформе исторического названия «Нордеки» стало бы важным и символичным шагом в сохранении исторической памяти Риги. Кроме того, это избавило бы тысячи будущих пассажиров от путаницы в маршрутах.

Сейчас дело за малым — пересмотреть решение о названии ещё не введённого в эксплуатацию объекта, пока ошибка не закрепилась на картах и в расписаниях.

Департамент развития Рижской думы полностью согласен с мнением автора о том, что платформе следует вернуть первоначальное историческое название.

Однако решение о возвращении новой платформе исторического названия «Нордеки» и устранении географической путаницы находится в руках одного человека. В руках министра сообщения.