Пользователь социальной сети “Threads” пишет, что почти каждое утро ему приходится пользоваться этим маршрутом, однако поездка регулярно превращается в настоящее испытание на выносливость.

“Мне почти каждое утро приходится ездить на 5-м троллейбусе, и каждый раз это борьба за выживание.

@rigassatiksme, почему, если троллейбус регулярно настолько переполнен, по утрам нельзя пустить троллейбус большей вместимости? Или хотя бы, ради Бога, включить кондиционер? Поездка в общественном транспорте не должна быть испытанием на выносливость,” — пишет пассажир.

Похоже, что эта проблема — не только опыт одного человека. Другие комментаторы также указывают на переполненность 5-го троллейбуса, причём не только в утренние часы.

“Весь день по будням, вплоть до самого вечера, в обоих направлениях 5-й троллейбус переполнен студентами и школьниками. Очень нужен транспорт большей вместимости. Летом транспорт меньшей вместимости уместен, но не во время учёбы,” — пишет другой пользователь.

Эльвира, в свою очередь, обращает внимание на то, как учитывается количество пассажиров и почему это может влиять на планирование вместимости транспорта.

“Если кто-то не активирует поездку, “Rīgas Satiksme” не видит, что пассажиров так много, значит, нет необходимости в троллейбусе большей вместимости, вот так просто!” — объясняет она. Кристине тоже согласна, что ситуация не радует, и указывает на частоту движения троллейбусов.

“О, да, это действительно так. Троллейбус ходит 2 раза в час и уже на 3-й остановке от конечной он полный,” — пишет женщина.

В свою очередь, Рута вспоминает свои студенческие годы в Риге и признаёт, что грустно видеть — за эти годы на этом маршруте мало что изменилось.

“Тяжело читать о том, что за те с лишним десять лет, с тех пор как я училась в Риге, некоторые вещи не изменились. Тогда я очень ценила, что жила у конечной 5-го троллейбуса, могла прийти немного пораньше, чтобы сесть и не толкаться, как сардина в банке, как все остальные две-три остановки спустя.

Жаль, что до сих пор нельзя пустить нормальное количество общественного транспорта на переполненных линиях в определённое время,” — пишет она.

На жалобу пассажиров отреагировала и “Rīgas satiksme”. Представители компании указывают, что попросят коллег проверить наполняемость 5-го троллейбуса.

“Попросим коллег проверить наполняемость 5-го троллейбуса. Чтобы можно было оценить конкретные рейсы, просим уточнить время поездки и направление,” — отвечают представители компании.

Позже “Rīgas satiksme” добавила, что информация получена, и коллег попросили обратить внимание на ситуацию.