В среду, 25 ноября, погода в Латвии станет немного спокойнее: во многих районах ожидаются прояснения, однако местами продолжится снег. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Курземе, особенно на побережье Рижского залива. Утром температура опустилась до −3 градусов, а дороги во многих местах остаются скользкими.

В среду в Латвии ожидается переменная облачность, временами будет выглядывать солнце. Однако полностью без осадков не обойдется: местами пройдет небольшой кратковременный снег, а в отдельных районах Курземе возможны более сильные снегопады и дождь.

По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки принесут облака, формирующиеся над Рижским заливом. Они затронут главным образом восточную и северную части Курземе. При этом в Лиепае и Южнокурземском крае существенных осадков не ожидается.

В течение дня воздух прогреется до −1...+4 градусов. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер.

Утром дороги во многих местах покрыты льдом и снегом

В среду утром на большей части территории Латвии небо временами проясняется, свидетельствуют данные метеорологических наблюдений. Местами идет небольшой снег, а в некоторых районах Курземе осадки более интенсивные. Температура воздуха ранним утром составляла от −3 до +1 градуса, на побережье Курземе — до +3 градусов.

Несмотря на небольшое количество осадков, дорожные условия остаются сложными. Во многих местах проезжая часть покрыта льдом или снегом. При этом высота снежного покрова на метеостанциях страны пока не превышает одного сантиметра.

Водителям следует учитывать, что скользкие участки могут встречаться даже там, где визуально дорога кажется чистой. Особенно осторожными нужно быть на поворотах, мостах и участках с ограниченной видимостью.

Какая погода ожидается в Риге?

В столице среда пройдет преимущественно без осадков. Ожидается переменная облачность, временами будет выглядывать солнце. Ранним утром в Риге наблюдалось преимущественно ясное небо. Дул северо-восточный ветер со скоростью 3–5 метров в секунду, температура воздуха составляла −1...−2 градуса.

В течение дня воздух прогреется примерно до +2 градусов, ветер будет слабым.

Таким образом, в отличие от отдельных районов Курземе, в Риге существенных изменений погоды в течение дня не прогнозируется.

Атмосферное давление повышается

Погодные условия в Латвии определяет область высокого атмосферного давления. На уровне моря оно составляет 1017–1022 гектопаскаля.

Высокое давление способствует уменьшению облачности и осадков, однако при прояснениях и слабом ветре воздух ночью может охлаждаться сильнее.

Качество воздуха в среду утром, согласно метеорологическим данным, оценивается как очень хорошее.

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Насколько холодно было накануне?

Во вторник, 24 ноября, максимальная температура воздуха в Латвии составляла от 0 градусов в Алуксне до +4,5 градуса в Даугавгриве.

Для сравнения, на юге Европы сохранялась значительно более теплая погода. На побережье и островах Средиземного моря температура достигала +21...+23 градусов, а на Кипре — +26.

Самая низкая температура в Европе в ночь на среду была зарегистрирована в Скандинавских горах, где мороз достигал −27 градусов.